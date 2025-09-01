Имунолог: При някои заболявания на костния мозък може да има сериозни нарушения в имунния отговор

© Всички кръвни клетки, включително имунните, се образуват от хемопоетични стволови клетки в костния мозък. Това написа във Фейсбук профила си имунологът д-р Цветелина Великова.



"Кръвните клетки се диференцират в различни клетъчни линии според функциите си – напр. лимфоидните прекурсори се диференцира в Т и В лимфоцити. При някои заболявания на костния мозък може да има сериозни нарушения в имунния отговор", пише още тя.