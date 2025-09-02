ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инцидент с известна актриса на снимачната площадка
42-годишната звезда бе заснета как пада по стълби заради счупено токче. От клипове се вижда, че вместо да се смути, Хатауей избухва в смях. Все още не е ясно дали този момент е бил част от сценария.
Миналия месец Мерил Стрийп също бе забелязана за първи път на снимачната площадка, потвърждавайки завръщането си в емблематичната роля на главната редакторка на списание Runway Миранда Прийстли.
В оригиналния филм Хатауей влезе в образа на новата асистентка Анди Сакс, която претърпя цялостна трансформация под строгото ръководство на Прийстли.
Другата асистентка на Миранда, Емили Чарлтън, в ролята на Емили Блънт, също бе заснета наскоро на снимачната площадка в Ню Йорк, като потвърди, че актьорският състав на култовата продукция се събира отново за продължението.
