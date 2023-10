Инфлуенсър изсипа милион от хеликоптер

© Телеграф Телевизионният водещ Камил Бартошек от Чехия в своя филм "Onemanshow: The Movie' to locate the money“ скрива код за намирането на 1 милион долара, но след като никой от последователите му не успява да го разкодира, Бартошек решава да разпръсне парите с хеликоптер, пише "Телеграф".



Преди полета инфлуенсърът изпратил криптиран имейл къде ще прелети хеликоптера, натоварен с 1 милион долара. Той удържал на думата си и в уреченото време и място летателният апарат прелетял над събралата се тълпа. В един момент закаченият към хеликоптера контейнер се отворил и от него се изсипали банкнотите.



Хиляди хора, въоръжени с найлонови торби, започнали да грабят парите. За по-малко от час печалбата от 1 млн. щатски долара е разпределена между участниците.



Според Бартошек в необичайната надпревара са участвали 4000 ентусиасти.



Той казва още, че върху всяка банкнота има QR код с връзка към онлайн платформа, където участниците могат да дарят пари за благотворителност. Така Бартешок оползотворил парите по правилния за него начин.