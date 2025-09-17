ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инфлуенсърката Гери от "Игри на волята" закопа племето си
Битката за надмощие в Дивия север протече с множество обрати и изненадващи събития. Поредицата от предизвикателства се оказа сериозно изпитание за мнозина от воините по трасето. Неочакваното желание на капитана на Зелените Иван да получи наказание по време на своето участие постави племето в сериозна опасност, която неврохирургът д-р Петров успя да избегне, справяйки се с пъзела за рекордно кратко време.
Победители в съревнованието бяха обитателите на Резиденцията - Феномените, чиято премерена стратегия и правилно разпределение на постовете им осигури втора поредна победа на Арената.
Загубата за Жълтите означава нова среща с водещата Ралица Паскалева край огъня, където трима воини ще бъдат изпратени на битка за оцеляване, пише NOVA.
Най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава днес вечер със следващата номинационна битка, както и нови шест номинирани участници.
