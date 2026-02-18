Силното присъствие на дигитални технологии, автономни решения и машини за прецизно земеделие е отличителна характеристика на АГРА 2026. Асоциация АГРОТЕХ – съорганизатор на Международен панаир Пловдив в провеждането форума. Структурата обединява водещите производители и вносители на агротехника у нас Те участват с мащабна експозиция, която акцентира върху ефективността, автоматизацията и устойчивото производство.Българската компания "Раломекс“ представя почвообработващи машини с висока производителност, както и специализирани решения като намачкващ валяк за No-Till технология и машина за вадене на лук и чесън. Инвестициите на фирмата в модерни леярски мощности и рециклиращи инсталации са стъпка към по-екологично производство.Сред водещите новости са сеялките Maestro с дозиращи системи AirSpeed и AirVac, които позволяват работа с висока скорост без компромис в точността, както и универсалните Horsch Pronto DC за есенни култури. В растителната защита доминират прикачните и самоходни пръскачки Leeb с автоматично водене на щангите и интелигентни системи за управление, осигуряващи минимални загуби и оптимално покритие.В почвообработката внимание привличат дисковите брани Horsch Joker, култиваторите Terrano FX и продълбочителите Ermo Levante, създадени за работа при различни почвени условия и с по-ниски енергийни разходи. За животновъдството са показани фуражораздаващи миксери Strautmann с прецизно претегляне и хомогенно смесване.За първи път на изложението е на високотехнологичният агродрон Vector HD580 – с голям капацитет, бързо зареждане и възможности за прецизно пръскане и разпръскване. Българската компания НИК представя новото поколение решения на XAG, както и автономния робот AgXeed, strip-till и no-till инвентари и системи за селективно третиране.Интелигентните торачки и пръскачки на Kverneland с GPS и ISOBUS управление, навигационните технологии на FJ Dynamics и оптичните системи на EAVISION за селективно приложение на препарати ще допълнят концепцията за фермерство, основано на данни и прецизност.Общият брой изложители тази година достига 630, а фокусът е ясен – по-висока продуктивност с по-малко ресурси чрез автономни машини, дигитално управление и устойчиви технологии. АГРА 2026 затвърждава ролята си на платформа, която показва бъдещето на модерното земеделие. Най-авангардните разработки на компаниите и научните институти ще бъдат отличени на специална церемония утре, четвъртък, от 17:30 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център.