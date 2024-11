Интересен факт: Повечето животни произвеждат собствен витамин C

© Витамин C, чието химично наименование е аскорбинова киселина или L-аскорбат, е водоразтворим витамин. Поради големия брой благоприятни ефекти върху човешкия организъм витамин C се използва като хранителна добавка (Е-номер Е300), включва се в редица лекарства - противогрипни и имуностимулиращи. В България може да се закупи от аптека без рецепта, под формата на таблетки ампули, капсули, сиропи и т.н.



Витамин C има редица жизнено важни функции за тялото ни: регенерира оксидирания витамин Е, подпомага синтеза на колаген, подобрява имунната функция, помага при синтеза на хормони, невротрансмитери и ДНК, подобрява усвояването на желязо.



Аскорбиновата киселина е водоразтворим витамин, който трябва регулярно да бъде внасян в организма, тъй като излишните количества се изхвърлят, което значи, че тялото ни не разполага със запаси от витамина.



Има две активни форми на витамин C: аскорбинова киселина и дехидроаскрбинова киселина.



Интересно е, че повечето животни могат да произвеждат собствен витамин C от глюкоза. Хората и морските свинчета са две групи, които не могат да синтезират собствен витамин C и трябва да го приемат чрез храната.



При консумация на 30 до 80 mg на ден около 70% до 90% от хранителния витамин C се абсорбира, но абсорбцията пада до по-малко от 50%, когато се приемат над 1 g на ден. Бъбреците регулират изхвърлянето на витамин C, като изхвърлянето се увеличава при високи нива на прием и намалява при ниски нива на прием.



Витамин C вероятно е най-известен с ролята си в предотвратяването на скорбут, заболяване, което е поразявало моряци по време на дълги морски пътувания векове наред, пише Puls.bg. Всъщност наименованието "аскорбинова киселина“ произлиза от "а“ (без) и "скорбик“ (имаш скорбут). Скорбутът се характеризирал с кръвотечения от тъканите, особено от венците, и се смята, че е причинил повече от половината смъртни случаи по време на морски пътувания. По време на тези дълги пътувания екипажите изяждали всичките плодове и зеленчуци в началото на пътешествието и след това разполагали само с зърнени и животински продукти, докато не стигнели до сушата за презареждане.



През 1740 г. в Англия д-р Джеймс Линд открил, че цитрусовите плодове могат да предотвратят скорбут. Това се дължи на високото съдържание на витамин C в тях. Петдесет години след откриването на връзката между цитрусите и предотвратяването на скорбут, Британският военноморски флот започнал да изисква ежедневна дажба лимонов сок за всеки моряк, за да се предотврати появата на скорбут. Век по-късно на моряците започнали да дават дажби с лимонов сок, което им донесло прякора "лаймс“. Едва през 1930 г. витамин C бил открит и идентифициран като хранително вещество.



Една от причините, поради които витамин C предотвратява скорбута, е, че той подпомага синтеза на колаген. Колагенът е протеин, който е критичен компонент на всички съединителни тъкани в тялото, включително костите, зъбите, кожата, сухожилията и кръвоносните съдове. Колагенът помага за предотвратяване на синини и осигурява правилно заздравяване на рани, тъй като е част от процеса по оздравяване на тъканите и счупените кости. Без достатъчно витамин C, тялото не може да образува колаген и се появява тъканно кръвоизливане, или кървене. Витамин C може също да участва в синтеза на други компоненти на съединителните тъкани, като еластин и костната матрица.