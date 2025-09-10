Интересен празник е! Има поверия

© На 10 септември, според православния календар, празникът е посветен на паметта на светите мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора. На този ден задължително трябва да внесете едно нещо в дома си и да го окачите на входната врата, за да привлечете щастие и късмет в живота си.



Сестрите Минодора, Нимфодора и Митродора били християнки, отдадени на уединение. При гоненията срещу християните управителят на Витиния поискал девойките да се отрекат от вярата си, ала те били непоколебими, макар и подложени на нечовешки страдания. Разгневеният управител заповядал да ги изгорят. В този миг паднал гръм и убил слугите му, а дъжд угасил огъня. Християни прибрали телата на светиците и ги погребали в един гроб. По-късно там издигнали църква, наречена с техните имена.



На 10 септември хората традиционно събирали плодове от офика: сушили ги, правили сладко и приготвяли лечебни тинктури. От древни времена този плод се е смятал за талисман и растение с лечебни свойства, затова плодовете от офика винаги са били засаждани близо до къщата. Клонки офика, оставени на перваза на прозореца или на масата на този ден, носят радост и просперитет в къщата. Клонче офика, окачено на входната врата на този ден, според поверията, може да предпази от недобри хора, както и да привлече щастие, късмет и просперитет в дома.