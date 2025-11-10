На 10 ноември православната църква почита паметта на светите апостоли Ераст, Олимп и Родион и техните събратя.Тези свети мъже са от 70-те апостоли, които свети апостол Павел споменава в Посланието си до римляните.Ераст бил отначало иконом на Йерусалимската църква, а след това епископ на Пенеада. Олимп и Родион неотклонно следвали свети Павел.Заедно с него споделили смъртта в Рим по времето на император Нерон.За изключителни заслуги към хората и Бога някои от другите били избрани за епископи на различни градове и предано служили на своите паства.