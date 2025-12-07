Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
©
Днес не трябва да носим ярки дрехи и да се веселим шумно, за да не дойдат злите сили. Не се препоръчва да се тръгва на дълъг път. Вярва се, че ако сте тъжни и плачете на този ден, ще плачете и през следващите 40 дни. Всеки незначителен конфликт зароден днес може да се превърне в продължителен.
Още от категорията
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
05.12
Ново проучване разкри: Над 60 000 пингвини умират от глад след спад на основния им хранителен ресурс
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голямо признание за Димитър Рачков
22:56 / 06.12.2025
Вдовицата на Антон Дончев: Посегнаха на "Време разделно"
21:39 / 06.12.2025
Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
11:56 / 06.12.2025
Мирослав спечели "Игри на волята" и грабна чек за 100 000 лева
08:53 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:50 / 06.12.2025
Изпитана рецепта за днешното шаранче, ако сте го купили, разбира ...
08:51 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.