|Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
Младата жена се появи с високи осемсантиметрови токчета и бързо спечели на своя страна известния телевизионер. Но макар той да предрече, че Сияна ще спечели голямата награда в шоуто, младата жена почна да си харчи жокерите още в първите въпроси.
След като поиска помощ за отговор на въпрос за 400 лева, а след това изхарчи два наведнъж, Кънчев обяви Сияна за Принцеса на най-бързо изхарчените жокери.
Идеята му дойде от въпроса, на който той самия се опита да й подскаже, като я възпря да даде грешен отговор и умишлено я насочи да потърси помощ.
За каква е провъзгласена Мерилин Монро през 1948 година:
- за Кралица на Холивуд;
- за Баронеса на бикините;
- за Принцеса на картофите;
- за Кралица на артишока
Сияна тутакси се насочи към първия отговор, но Кънчев я възпря с обещанието: Кажеш ли ми един филм на Монро, ще ти помогна с отговора.
По този начин водещият й намекна, че Мерилин е известна просто защото е Мерилин и е скандална, а не защото е талантлива актриса.
Младата жена се вслуша в Кънчев и избра да се обади на един от приятелите си, но удари на камък. След това поиска помощ от татко си в публиката. Човекът реши да заложи на Баронеса на бикините, но в последния момент Сияна се сети, че според публикация Монро е надянала картофен чувал, за да докаже, че красотата й не идва от дрехите, както твърдели нейни конкуренти.
В крайна сметка отговорът не е нито един от предположените. Монро е обявена през 1048 година за Кралица на артишока по време на ежегоден фестивал в следвоенна Америка. По това време актрисата е само на 22 години.
Така Сияна си тръгна от шоуто със скромната сума от 500 лева.
"Е, ще ти остане тръпката", изпрати я Кънчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
