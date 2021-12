Инвеститори харчат милиони за имоти в метавселената

© БГНЕС Идеята да се похарчат милиони за несъществуваща земя може да звучи абсурдно, но трескавите прогнози за бъдещето на виртуалната реалност подтикват инвеститорите да влагат големи суми в дигитални недвижими имоти.



Тази седмица базираната в Ню Йорк компания "Republic Realm“ обяви, че е похарчила рекордните 4,3 млн. долара за дигитална земя чрез The Sandbox - един от няколкото уебсайта за "виртуални светове", където хората могат да общуват, да играят игри и дори да посещават концерти.



Това се случи малко след покупката на земя за 2,4 млн. долара в края на ноември в конкурентна платформа Decentraland от канадската криптокомпания Tokens.com. А дни преди това Барбадос обяви планове да открие "метавселенско посолство" в Decentraland.



Такива уебсайтове се обявяват за прототип на метавселената - бъдещо интернет пространство, в което онлайн преживяванията, като например чат с приятел, ще се усещат лице в лице благодарение на слушалките и очилата за виртуална реалност (VR).



"Метавселена" е модна дума в Силициевата долина от месеци, но интересът към нея се повиши през октомври, след като компанията майка на Facebook се преименува на "Мета", тъй като пренасочва фокуса си към VR.



"Преименуването на Facebook запозна милиони хора с термина "метавселена" много по-бързо, отколкото някога съм си представяла", казва Кати Хакъл, технологичен консултант, който съветва компании за навлизане в метавселената.



Според сайта за криптографски данни Dapp през изминалата седмица в четирите най-големи сайта на метавселената - The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels и Somnium Space - е продадена земя на стойност над 100 млн. долара.



За Хакъл не е изненадващо, че пазарът процъфтява, пораждайки цяла екосистема около виртуалните недвижими имоти - от наеми до разработчици на земя.



"Опитваме се да преведем начина, по който разбираме физическите стоки, на езика на виртуалния свят", каза тя пред АФП.



И макар че може да мине известно време, преди тези сайтове да заработят като истински метавселени, пренасяйки ни на друго място с очила за виртуална реалност, цифровата земя вече функционира като актив точно както реалната земя, каза Хакъл.



"Те могат да строят върху нея, да я отдават под наем, да я продават", допълни тя.



"Пето авеню на метавселената"



Tokens.com е закупила първокласен парцел в квартала "Fashion Street“ на Decentraland, който платформата се надява да развие като дом за виртуални магазини на луксозни марки.



"Ако не бях направил проучване и не бях разбрал, че това е ценен имот, щеше да ми се стори абсолютно безумно", признава главният изпълнителен директор на Tokens.com Андрю Кигуел.



Той е прекарал 20 години като инвестиционен банкер, фокусиран върху недвижимите имоти, и, че парцелът на Decentraland има точно същия бизнес смисъл, какъвто би имал и в реалния свят: той се намира в модерен район с висока посещаемост.



"Това е рекламно и събитийно пространство, където хората ще се събират", обяснява той, посочвайки неотдавнашен виртуален музикален фестивал в Decentraland, който е привлякъл 50 000 посетители.



Луксозните марки вече навлизат в метавселената - през май чанта на Gucci беше продадена на платформата Roblox за по-голяма цена от тази на реалната версия - и Кигуел се надява, че "Fashion Street“ ще се превърне в дестинация за пазаруване, подобна на нюйоркското "Пето авеню“.



Що се отнася до начина, по който земята може да бъде използвана за печелене на пари, "може да е толкова просто, колкото да има билборд, или може да е толкова сложно, колкото да има витрина на магазин с реален служител", каза той.



"Може да влезете с вашия аватар и да имате 3D дигитални изображения на обувки, които да държите и да задавате въпроси."



Second Life - рестарт



Още през 2006 г. строителен предприемач попада в заглавията на вестниците, след като печели 1 млн. долара от земя, продадена в сайта на виртуалния свят Second Life.



Въпреки че Second Life продължава да е активен, поддръжниците на неговите конкуренти от следващо поколение изтъкват една основна разлика.



В Decentraland всичко - от земя до виртуални произведения на изкуството - се предлага под формата на непаричен токен, или NFT. Някои хора са похарчили десетки хиляди долари за тези цифрови предмети, а концепцията предизвиква както скептицизъм, така и вълнение.



Но Кигуел прогнозира, че тази форма на дигитална собственост ще стане широко разпространена през следващите години, тъй като блокчейн технологията, която стои зад нея, създава доверие и прозрачност при извършване на трансакции.



"Мога да видя историята на собствеността, какво е било платено за нея и как е била прехвърлена", каза той.



Но инвестицията не е лишена от своите рискове - особено като се има предвид нестабилността на криптовалутите, използвани за закупуване на NFT.



И въпреки че виртуалните концерти в сайтове като Roblox и Fortnite привличат десетки милиони зрители, оскъдните налични данни сочат, че трафикът в метавселени като Decentraland изостава значително от този в утвърдени сайтове за социални медии като Facebook и Instagram.



В крайна сметка стойността на инвестициите в земя зависи от това дали хората ще започнат да се стичат към тези сайтове.