© Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак на бъбреците – "тих убиец“, който сега засяга все повече хора под 50 години – въпреки че нови изследвания показват, че те биха могли да предпазват от други тумори.



Тревогата идва от най-голямото досега проучване на пациенти, приемащи инжекции за отслабване, като Ozempic и Mounjaro, което е проследило близо 44 000 хора с наднормено тегло и затлъстяване в продължение на до десет години, пише Daily Mail.



Въпреки че лекарствата са свързани със 17% по-нисък риск от рак като цяло – със значителен спад в туморите на яйчниците и матката – изследователите също така откриха обезпокоителен сигнал за рак на бъбреците.



Пациентите, получаващи инжекциите, са били с около една трета по-склонни да развият заболяването, отколкото тези, които не са ги приемали, като рискът е най-висок сред хората под 65 години и хората с наднормено тегло. Ракът на бъбреците е един от най-бързо нарастващите видове рак във Великобритания и САЩ и често е наричан "тих убиец“, защото рядко причинява симптоми, докато не е напреднал.



Лекарите предупреждават, че когато се появят явни признаци като кръв в урината, постоянна болка в гърба или бучка под ребрата, често е твърде късно за успешно лечение. Всяка година се диагностицират почти 14 000 британци, а смъртните случаи са 4700. В САЩ има около 80 000 нови случая годишно.



Ако ракът се открие рано, три четвърти от пациентите оцеляват поне пет години, но след като се разпространи, преживяемостта спада до едва 18%.