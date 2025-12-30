Йоана на Мартин: Официално не знаем какво да правим оттук нататък
©
Това сподели половинката на Елвиса - Йоана. Явно двамата влюбени са засегнати от грипа, който върлува в последно време. Очаква се заболелите да се увеличат след празниците и събирането на много хора на едно място.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
12:50
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
11:14
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
09:26
Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иконата, чийто живот бе бурен, страстен и често белязан
17:01 / 29.12.2025
Как да облекчим болката в коленете през студените дни
08:49 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.