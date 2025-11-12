Йоана Илиева отново показа, че не губи чувството си за хумор дори на публични места. Младата красавица била в чудесно настроение, когато с половинката си Мартин Николов – Елвиса – решили да отидат на кино.На касата обаче Йоана решила да разчупи обстановката с нестандартна реплика, която изненадала всички наоколо. С широка усмивка тя подала картата си и заявила:"Искам два билета – един студентски и един пенсионерски!“Минутите след това се превърнали в истинско шоу – Йоана се захласнала от смях, докато Елвиса я гледал невярващо и видимо не бил особено очарован от шегата."Спокойно, още имаш време до пенсия“, побързала да добави хубавицата, но щетата вече била нанесена – всички на опашката се смеели, а Мартин се опитал да запази сериозно изражение.Очевидци коментират, че Йоана е успяла да разведри цялото кино, макар Елвиса да не бил във вихъра на смеха."Типична Йоана – винаги намира начин да е център на вниманието“, шегуват се приятели на двойката, пише "Блиц".