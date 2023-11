Йордан Колев, писател и пилот, разказва за любимите си филми на авиационна тематика

© Фокус Филмите на авиационна тематика са кино на невероятното зрелище и на невероятно изживяване, още повече погледнати от професионалната гледна точка и представени със заразителната страст на пилота и писател Йордан Колев в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов.



"Може да започнем с "The Dawn Patrol“, който е с Ерол Флин от 1938 година, за изтребителите в Първата световна война. А другият филм, който страшно много уважавам, е "Hell's Angels“. Той е правен от милионера Хауърд Хюз, който почти е фалирал докато е правил тоя филм. Там има едни много интересни факти, че каскадьорите, които са участвали в заснемането на филма, са били германци, англичани и американци, които са били едни срещу други през Първата световна война. И даже има един нещастен случай, в който двамата летци отказват да завият, и се сблъскват и загиват по време на снимките на филма.“



Йордан Колев сподели още, че любимият му авиационен филм е военен, и това е "Полетът на Интрудър“ с Дани Глоувър в главната роля, който е сниман преди около 30 години. "Това е един много реалистичен филм на авиационна тематика, изключително балансиран и добре направен. Другото, което е интересно в този филм, е, че за разлика от "Топ Гън“, където има мними врагове със звезди, в "Полетът на Интрудър“ има истински противници, хората се борят за своя живот. Този филм е заснет по сценарий, базиран на едноименната книгата на Стивън Кунц – световноизвестен автор на екшъни, който също е бивш пилот от Военноморския флот на САЩ. А филмът "Топ Гън“ е по-скоро като двучасова реклама за набиране на пилоти за ВМС на САЩ. Наистина навремето, още бях курсант, когато той излезе в началото на 80-те години, тогава мога да кажа, че бях впечатлен, но с времето се вижда, че това е доста кух филм и реално 99% пропаганда,“ сподели още той.



Един от добрите филми, които би препоръчал Йордан Колев, е черно-белият "The War Lover“ със Стийв Маккуин от началото на 60-те години. "И точно заради това, защото е черно-бял, много добре са използвани документални кадри от въздушните битки през Втората световна война. Така че препоръчвам на всички, които искат да видят нещо истинско от онова време, да си го намерят и изгледат. Римейкът на тоя филм се казва "Мемфис Бел“ и е правен през 1991 година. И независимо, че в него има малко мултипликация, той също е направени изключително добре. Може би след "Полетът на Интрудър“ "Мемфис Бел“ ми е любимият филм. Но ако трябва да говорим за филм за Втората световна война, за авиатори, това определено е "The War Lover“ със Стийв Маккуин.“



"Искам да спомена един хубав филм от времето на Съветския съюз, който е малко по-ранен и се казва "На бой отиват само старците“. Единствения му недостатък е, че е сниман със спортни самолети, които представят съветските изтребители и немските изтребители, но филмът като сюжет, като история, като драма е изключително добър. Горещо го препоръчвам на всеки. Единственият съветски филм за гражданска авиация, и той има римейк от преди няколко години, е "Екипаж“, който общо взето е базиран на сюжета на всеизвестните филми "Летище“,“ поясни още той.



"Летище“ е култова книга на Артър Хейли, превърната от кино индустрията във франчайз. Там интригата се върти не около военната среда, а около пътнически самолет. Първите два филма имат стойност, особено първият, защото малко или повече следват сюжета на книгата. Книгата е уникален трилър. Това е трилърът, с който Артър Хейли става световно признат автор на трилъри. Но от следващите, където единият самолет потъна на дъното на океана, пък ги спасяваха, пък за другите въобще вече не си спомням, включително и този, който е комедията, дето надуват един пилот – "Има ли пилот в самолета“, отбеляза пилотът.



За него филмът "Денят на независимостта“ е абсолютен кич, където американците унищожават извънземни нашественици посредством изтребители. "В него реално се търси някакъв противник, и тъй като клишетата със Съветския съюз, с Китай, със злодеите от "007“ отдавна са изтъркани, и взеха да изпращат ВВС на САЩ срещу извънземните. И освен това, там едва ли не деца и старци подкараха F-16, което е абсурдно смешно.“



Двата сериозни филма, снимани за гражданската авиация, са "Полет“ ("Flight“) с Дензъл Уошингтън и "Съли: Чудото на Хъдсън“ ("Sully“) с Том Ханкс. "Филмът с Дензъл Уошингтън е драма, която е присъща на много хора, не само на пилоти, които малко или повече са ангажирани с гражданската авиация – стресът и натоварването, с което не успяват да се справят,“ обясни Йордан Колев, като добави, че има и нереалистичен момент с начина, по който пилотът се опитва да спаси самолета и пътниците: "Няма граждански самолет, който да може да лети обърнат по гръб. Какъвто и да е пилотът, просто гражданските самолети не са конструирани да летят по гръб, и това е пълна измишльотина. Но оттам нататък, от момента на приземяването и вече драмата на този човек, филмът е с уникални достойнства.“



Филмът "Съли“ абсолютно автентично предава реалните събития, които са се случили – сблъсъкът на един самолет с ято птици и последващите адекватни действия на пилотите за спасяването му. "В това отношение шапка свалям на Том Ханкс, който е и един от продуцентите, освен че изпълнява главната роля на командира Съли. Голямото противоречие в тоя филм е сблъсъкът между застрахователите и компанията от една страна, и това кой трябва да поеме вината за това, което се е случило,“ поясни Йордан Колев.



Освен пилот от гражданската авиация Йордан Колев е и писател, чийто дебютен роман "Кацането“ излезе преди няколко години. Това е една авиодрама с много сериозен автентизъм вътре, който обаче не кара читателят да се чувства като в небрано лозе, а по-скоро въвежда по добър начин читателя в действието. "Романът "Кацането“ аз сам си го нарекох технотрилър, но според моя литературен ментор Владимир Зарев той е и психологическа драма. Базиран е на истински случай и е изключително драматична книга, която се чете за 6-7 часа, както много приятели и познати, и непознати са споделяли, особено на презокеански полет,“ разказа писателят.



Поредицата "Хилядолетната битка“ е и съвременна, и историческа, посветена е на вечната тема: битката между доброто и злото. "Първата част е моя интерпретация на легендата за Светия Граал и живата вода, докато във втората част героят вече се изправя на мястото, където си съперничат руските и американските тайни служби, а именно на терен, в Сирия по време на войната. И в двете книги за мен е много важно да представя вечната борба между доброто и злото,“ обясни още за книгите си авторът.



"Аз продължавам да пиша, защото ми доставя удоволствие. В момента е пред издаване, почти е завършен, сборник от разкази, който се казва "Двойното дъно на пилотския куфар“ с подзаглавие "Разкази за небе, море и любов“. В него съм събрал всичките разкази, които съм писал за последните 23 години. Имам нови от тази година, от миналата, имам и разкази, които са писани преди 23 години,“ сподели още пилотът и писател Йордан Колев.