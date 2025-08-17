Йоргос Мазонакис е в психиатрия

© Йоргос Мазонакис е бил приет в държавна психиатрична клиника рано следобед в сряда, 14 август, където в момента се лекува, предава Greek city times.



Очаква се певецът в близко бъдеще да бъде преместен в частна клиника по негово искане и по искане на семейството му.



Спор със сестра му Васо



През октомври 2024 г. Мазонакис завежда две дела срещу сестра си Васо след семеен спор, който става публичен. Според адвоката му исковете са заведени в Първоинстанционния съд в Атина и изискват пълна отговорност от всички отговорни страни за финансовите разногласия между братята и сестрите.



По това време Мазонакис заяви: "Тук всичко се плаща“, добавяйки, "Истинската вреда е раната върху доверието ми в хора, които смятах за свои.“







Как започна спорът



Спорът между братята и сестрите стана публично достояние за първи път през май 2024 г. Адвокатът на Мазонакис го определи като "сериозен правен спор“, насочен към защита на активите и професионалната кариера на певеца.



До 2019-2020 г. Васо Мазонакис е била мениджър на брат си и е контролирала неговите финансови и имуществени дела. Слухове за напрежение между тях са се появили още през 2014-2015 г., според сведенията, заради финансови проблеми, но по това време са били бързо разрешени.



Мазонакис изглежда е имал пълно доверие на сестра си, която редовно посещавала неговите представления до сезон 2019. Когато обаче популярният певец започнал да се изявява в Kentron Athinon през 2021 г. – добавяйки четвъртъчно представление към графика си, ход, широко обсъждан в медиите – сестра му спряла да се появява на неговите представления и мениджмънтът му бил поет от други.