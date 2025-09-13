Ирландия ще бойкотира Евровизия 2026, ако Израел участва

© Ирландия обяви, че ще бойкотира Евровизия 2026, "ако участието на Израел се осъществи“, предаде Euronews.



Ирландският телевизионен оператор RTÉ публикува изявление, в което се казва, че на Общото събрание на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) през юли "редица членове на EBU са изразили загриженост относно участието на Израел в конкурса за песен на Евровизия“.



В изявлението се казва: "Позицията на RTÉ е, че Ирландия няма да участва в конкурса за песен на Евровизия през 2026 г., ако участието на Израел се осъществи, а окончателното решение относно участието на Ирландия ще бъде взето, след като бъде взето решение от EBU“.



Телевизионният оператор добави: "RTÉ смята, че участието на Ирландия би било неразумно, предвид продължаващата и ужасяваща загуба на човешки живот в Газа. RTÉ е дълбоко обезпокоена и от целенасочените убийства на журналисти в Газа, отказа за достъп на международни журналисти до територията и тежкото положение на останалите заложници.“



Това следва коментарите на испанския министър на културата Ернест Уртасун относно участието на Испания в Евровизия догодина.



По-рано тази седмица Euronews Culture съобщи, че Испания също е заплашила да се оттегли от конкурса, ако Израел остане в програмата. "Не мисля, че можем да нормализираме участието на Израел в международни събития, сякаш нищо не се случва“, каза Уртасун по време на интервю за La hora de La 1 по TVE. "Не участва отделен артист, а някой, който участва от името на гражданите на съответната страна.“



Уртасун заяви, че ако Израел участва през 2026 г. "и ние не успеем да го изключим, ще трябва да се вземат мерки“. Припомняме, че испанският премиер Педро Санчес призова EBU да забрани на Израел да участва в международното състезание.



Тези изявления на Ирландия и Испания, както и нарастващите обществени протести, показват до каква степен Евровизия е изправена пред огромна криза.



Конкурсът е обременен от политическо напрежение заради участието на Израел вече две години, а директорът на словенската национална телевизия RTVSLO вече обяви, че вероятно ще се оттегли от конкурса догодина, ако Израел участва. Ксения Хорват наскоро заяви, че RTVE се е свързвала няколко пъти с EBU с опасения относно участието на Израел в състезанието догодина.



RTVSLO призова за изключването на Израел от Евровизия 2025, присъединявайки се към повече от 70 бивши участници в Евровизия, подписали отворено писмо, с което настояват Израел и неговият национален телевизионен оператор KAN да бъдат забранени от конкурса.



Победителят в миналогодишната Евровизия - австрийският певец Джей Джей, съобщи, че също иска Израел да бъде изключен от Евровизия 2026 .



EBU удължи крайния срок за оттегляне до декември, когато се очаква окончателно решение за участието на Израел на Общото събрание.



След нападението на Хамас срещу израелски граждани на 7 октомври 2023 г., множество експерти на ООН по правата на човека заявиха, че военните действия на Израел в Газа представляват геноцид, като Международният съд на ООН намери твърденията за геноцид за правдоподобни.



70-ото юбилейно издание на Евровизия ще се проведе във Виена, Австрия. Финалът ще се проведе на 16 май след полуфиналите на 12 и 14 май 2026 г.