|Искаме, не искаме - плащаме. Но поне си струва за тези места
По-долу е даден по-подробен поглед върху седем държави, където са въведени такива данъци, както и върху начина, по който се прилагат и какви цели служат.
Франция
Във Франция посетителите се облагат с такса за престой или данък за престой, който се изчислява въз основа на града и избрания вид настаняване. Размерът варира от едва 0,65 евро на нощувка за бюджетни престои до над 15 евро на нощувка в луксозни хотели от висок клас. Приходите от този данък са насочени към поддържане и подобряване на туристическите съоръжения, като се гарантира, че пътуващите ще продължат да се наслаждават на висококачествено преживяване.
Индонезия
Бали - един от най-посещаваните острови в Индонезия, въведе специален туристически данък на 14 февруари 2024 г. Всеки посетител вече плаща 150 000 индонезийски рупии 150 000 индонезийски рупии като еднократна такса при влизане. Тази сума се насочва към програми, които защитават културното наследство на Бали, опазват природната му красота и подкрепят дългосрочните устойчиви туристически практики.
Австрия
Австрия начислява местен туристически данък, известен като Ortstaxe, като ставките се различават в зависимост от региона. Във Виена гостите плащат 3,2% от общата цена на настаняването си, докато в други части на страната таксата обикновено е между 0,15 евро и 3 евро на човек на вечер. Приходите се използват за подобряване на регионалните туристически услуги и инфраструктура.
Нова Зеландия
Пътуващите до Нова Зеландия подлежат на плащане на Международна такса за опазване на околната среда и туризъм (IVL), която се прилага при получаване на електронно разрешение за пътуване (eTA) или виза. Таксата варира от 35 новозеландски долара до 100 новозеландски долара, а средствата се инвестират в проекти за опазване на околната среда, както и в туристическа инфраструктура, за да се гарантира, че страната остава приветлива за посетителите дестинация, съобщи News18.
Бутан
Бутан е известен със своя висококачествен туризъм с ниско въздействие върху околната среда, а част от този подход включва значителна такса за устойчиво развитие (SDF) от 100 щатски долара на човек на ден. Тази значителна такса финансира инициативи за опазване на околната среда, културните традиции и историческото наследство на страната, като гарантира, че туризмът е от полза за страната, без да я натоварва.
Италия
Италия прилага tassa di soggiorno или туристически данък за престой, като ставките се различават в различните градове и видове настаняване. В Рим таксата варира от 1 евро до 5 евро на вечер, докато Венеция наскоро въведе входна такса от 5 евро, специално за еднодневни екскурзоводи. Събраните средства се използват за поддръжка на инфраструктурата, опазване на историческите места и справяне с предизвикателствата, свързани с интензивния туристически поток.
Япония
Така нареченият данък Sayonara в Япония е такса при напускане от 1000 йени, която се плаща от всички напускащи страната. Тази скромна такса подкрепя проекти, насочени към подобряване на туристическите съоръжения, летищните услуги и развитие на инфраструктура, която е от полза както за местните жители, така и за посетителите.
