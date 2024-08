Искате ли съвет за интервю за работа от милиардер? 

© Илюстративна снимка Милиардерът и собственик на социалната мрежа X Илон Мъск разкри любопитен трик как различава лъжците, по време на използвани от него интервюта за работа.



Оказва се, че въпросният подход отдавна е известен като "асиметрично управление на информацията" - техника, предназначена да предостави на интервюирания ясни средства, за да демонстрира, че действително казва истината за своя опит, използвайки подробна информация и конкретни детайли.



"Разкажете ми за някои от най-трудните проблеми, върху които сте работили и как ги решихте", е точният въпрос, който Мъск признава, че използва редовно.



Проучване, публикувано в Journal of Applied Research in Memory and Cognition през декември 2020 година, показва, че ако кандидатът е в състояние да отговори на "отворен въпрос" с конкретен и подробен отговор, то той по всяка вероятност казва истината.



"Малките детайли са жизнената сила на криминалните разследвания и могат да осигурят на следователите факти за проверка и свидетели за разпит", пише по-късно в статия Коди Портър, един от авторите на горепосоченото изследване, цитирани от Vesti.



"Ако предоставят по-дълги, по-подробни изявления за събитието, което представлява интерес, тогава следователят ще може по-добре да открие дали казват истината или лъжат. За разлика от тях, лъжците просто се опитват да прикрият вината си и са по-склонни стратегически да задържат информация", допълва той.



Основната идея на подхода е, че ако един човек не се базира на реални факти, то той предпочита да даде по-малко информация, защото обратното би улеснило следователя да го разкрие. Затова и процесът на наемане на служители от Илон Мъск се счита за уникален.



Вместо да търси диплома за колеж, той търси "доказателство за изключителни способности". "Защото, ако има опит с изключителни постижения дотук, то е много вероятно това да продължи и за в бъдеще".