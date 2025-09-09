ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Истината за тяхната връзка излезе наяве
"Не участвам и никога няма да участвам в PR трикове“, каза тя по време на речта си, според People .
"Това би било смъртна присъда. Аз съм автентично мотивирана. Суеверна съм, когато става въпрос за любов. И не ми е удобно да споделям и най-малката част от романтичния си живот. Знам, че ще се влюбвам отново и отново на екрана. Това е моята работа. Ако го направим добре, ще го усетите, като вид проекция. Това е най-големият комплимент. Затова, моля, мислете позитивно. И оценявам добрите ви пожелания. Не се играят глупави игри. Искрена съм“, заяви Андерсън.
"Не бъркайте добротата ми със слабост или смелостта ми с горчивина. Тук съм на това пътешествие не за пари или за слава, а за да видя от какво съм направена в истина, упорит труд и да оставя след себе си честно наследство, с което семейството ми може да се гордее“, заключи тя.
58-годишната актриса и 72-годишният актьор попаднаха в заглавията на вестниците с флиртуването си и публичните си прояви на обич по време на престурнето на "Голо оръжия“, което започна през юли.
Оттогава се разпространяват информации, че романтичната връзка на двойката е била обмислена PR стратегия за популяризиране на филма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 624
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
12:17 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: