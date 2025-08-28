Новини
Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и Доминго
Автор: Цвети Христова 20:02
© Facebook
виж галерията
Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас излизат на открита сцена на пл. "Александър Невски" в София. Както ви съобщихме преди дни, участие в концерта ще вземат още Соня Йончева, Виторио Григоло и Софийска филхармония.

Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението.

До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Повече вижте ТУК.

В първата вечер ще ни гостува за пръв път в България голямата звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света - тенора Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева ще изпълнят популярни оперни арии и дуети, но също така и любими песни от попмузиката. 

Кулминацията на "Гала в София“ ще бъде уникалната възможност родната публика да види за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори“ — Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно с примата Соня Йончева. 

Музикалният акомпанимент за двете вечери е поверен на Софийска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров.

Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа и в двата дни.

По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана. 

Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".






