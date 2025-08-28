ЗАРЕЖДАНЕ...
|Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и Доминго
Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението.
До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства. Повече вижте ТУК.
В първата вечер ще ни гостува за пръв път в България голямата звезда на италианската оперна музика и любимец на публиката по света - тенора Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева ще изпълнят популярни оперни арии и дуети, но също така и любими песни от попмузиката.
Кулминацията на "Гала в София“ ще бъде уникалната възможност родната публика да види за пръв път на обща сцена у нас двама от легендарните "Тримата тенори“ — Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно с примата Соня Йончева.
Музикалният акомпанимент за двете вечери е поверен на Софийска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров.
Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа и в двата дни.
По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.
Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
