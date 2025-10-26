ЗАРЕЖДАНЕ...
Историк: Цар Иван Асен II е имал самочувствие, равно почти на Бога
"Иначе безспорно управлението на Иван Асен II бележи един връх в средновековната Втора българска държава и е съизмеримо с величието от Симеоново време. И дори мисля, че в историографията и в публичното пространство е малко неглижиран Иван Асен", посочи още историкът пред Bulgaria ON AIR.
"Наследниците на Асеневци са много. Тази Асенева династия някои я свързват и с Първото българско царство, но доказателствата не са категорични", коментира Миленов.
Той сподели какво разказва на учениците си за Асеневци и цар Иван Асен II: "Обяснявам им как този човек е разсъждавал за времето си, какви качества е притежавал, за неговия произход и да се гордеят с произхода си. Защото той, ако не се гордееше със своя произход - царски, така да се каже, нямаше как да постигне тези големи успехи".
"Това внушавам на учениците си - че те са наследници на един наистина много силен народ и не трябва да униват и да свеждат глави", категоричен бе учителят.
