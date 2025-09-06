Италия казва последно "сбогом" на краля Джорджо Армани

© Хиляди хора отдадоха почит в събота, 6 септември, на италианската модна легенда Джорджо Армани, който почина тази седмица на 91-годишна възраст, като ковчегът му бе изложен за публично поклонение в Милано. Тълпи от хора минаваха покрай затворения дървен ковчег в затъмнената стая, осветена от хартиени фенери и изображение на дизайнера на голям екран.



Армани, собственик на луксозна модна империя за милиарди долари, почина в четвъртък след месеци на боледуване и ще бъде погребан на частно погребение в понеделник (8 септември) в Милано. Стотици хора се наредиха на опашка за началото на двудневното поклонение в Teatro Armani, минималистичната, но луксозна централа на компанията в Милано.



За да каже последно "сбогом" на големия дизайнер в Милано пристигна Донатела Версаче.



Донатела бе в Armani Theatre с букет бели цветя в ръка, тя не е пожелала да направи изявление при влизането си, предава Rai.



По-рано режисьорът Лука Гуаданино и журналистът и филмов продуцент Карло Антонели публикуваха в Corriere della Sera некролог, който разказва и възпоменава Джорджо Армани като сценарий на филм.



"Този малък правоъгълник от хартия всъщност е вселена с формата на паралелепипед със стени в различни нюанси на сивото и пясъчното. На пръв поглед повърхностите са матови. Но после, бавно, виждате ли? Те се запълват. Те съдържат пътя на една сила, която преминава през цялата история на ХХ век, войната, възобновяването, мъглата, раждането на дизайна в Милано ..."



Ден по-рано образът на краля на модата бе прожектиран на стадион "Бергамо" преди квалификационния мач за Световното първенство между Италия и Естония.



В родния град на Армани Пиаченца е обявен градски траур и знамената са спуснати наполовина. Кметът на града Катя Тараскони подписа постановление, с което официално обявява градски траур за целия ден на 8 септември, когато ще се състои погребението на Джорджо Армани, като подчерта "изключителната човешка, морална и професионална стойност на Джорджо Армани“ и силната връзка, която той поддържаше през годините с родния си край".