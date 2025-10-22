ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Пасков, треньор на кучета: Исках да кажа още нещо на света и да увековеча една идея
"Погрешно е да влагаме човешки черти на кучето – да го набеждаваме, че ни прави на пук, отмъщава ни или др. Тези неща го обременяват, а то е създадено от природата по съвършено прост начин. Човешкият мозък обаче винаги го усложнява до безобразие и по този начин прекъсваме комуникацията си с животното“, каза той.
Пасков цитира Иван Балабанов, който е измислил методиката на безконфликтното учене. Според нея човек не трябва да влиза в конфликт не със самото животно, а с инстинктите му.
"Започваш да го разбираш, когато работиш с вродените му инстинкти“, уточни инструкторът.
Иван Пасков каза още, че домашните любимци копират поведението на стопаните си, както правят и децата. Самият той се занимава с обучение на кучета от 16 години и твърди, че това го е променило като човек.
"Ако можеха хората да обичат кучетата, колкото те обичат тях, светът щеше да е прекрасно място“, категоричен в Пасков.
Актьорът и треньор на кучета възпя безусловната любов на четириногите с песен – носеща името на каналът му в YouTube – "Имам куче“.
"Исках да кажа още нещо на света и да увековеча една идея“, каза Пасков.
