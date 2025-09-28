Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза

© "Много се вълнуваме за новия сезон на шоуто. Много се радваме, че участваме за втора поредна година в това приключение", споделя Андрей.



"Аз харесвам всички предавания, в които няма лошотия, битови драми, обиди. В последно време участвах в много предавания, в които цялото семейство може да се събере и само да се забавлява. Вярвам, че зрителите по домовете си имат нужда точно от това – от острови на спокойствие и забавление, без лош контекст", допълва Иван.



"Ако трябва да отговоря сериозно, аз съм син на музикант. До 18-19 години се готвех да бъда такъв. Не певец, разбира се, което е очевидно. Вкъщи по онова време знаехме, че музиката не е за забавление. Музиката е работа. А когато си почиваш, по скоро искаш тишина. Така съм възпитан. Не мога да кажа, че постоянно слушам музика или пея под душа. Но обичам музиката", споделя Андрей.



"В моята кола или вървят радиа само с говорене или такива с музика от преди 2000-та година. Когато жена ми влезе в моята кола казва: "Хайде, почва ретро партито!". Най-малкото ми дете е музикант – пианист. Така че се налага да музицираме и вкъщи", допълва Иван.



"За тези, които лъжат, е по-лесно да лъжат. За тези, които пеят, е по-лесно да пеят. Интересно е за нас и за панелистите, защото ние наистина се вживяваме в това да разберем дали участниците действително пеят или лъжат. И това прави истински напрегнато изживяването ни. Чувстваме се така, както се чувства публиката", пояснява Андрей.



Любимото предаване започва тази вечер в 20:00 ч. по NOVA с водещ Димитър Рачков, който открива новия трети сезон на музикалното шоу "Пееш или лъжеш" с още повече смях, емоции и неочаквани музикални изненади. В първия епизод специален гост е кралят на попфолка - Азис, който влиза в ролята на звезден детектив в търсенето на талант сред лъжата. Той първи ще се изправи с много настроение срещу новите правила в шоуто и "Златния шалтер" на панела, който преобръща играта по невиждан досега начин.



Всяка неделя една от най-големите звезди на музикалния небосклон в България ще трябва да разкрие кои са пеещите и кои са лъжещите сред 8 участници, които твърдят, че са певци. В мисията си да разкрие кои участници пеят наистина и кои се преструват, Азис ще получи ценна подкрепа от двама близки приятели и музикални професионалисти – Деси Слава и DJ Дамян. Те ще се присъединят като специални гости в панела от съветници в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Всички те ще се впуснат в забавна и оспорвана игра на догадки, където опитът и интуицията ще бъдат ключови.



Азис сподели, че ще се довери напълно на усета си: "Аз трудно се лъжа, даже да не кажа, че е абсолютно невъзможно. Но се притеснявам. Искам да избера пеещ участник, защото смятам, че победата заслужава талантлив човек". До него беше и Деси Слава, която за втори път се впуска в предизвикателството "Пееш или лъжеш". Предишният път като участник, който беше излъган, а тази неделя - като съветник с опит в шоуто. "Азис ми се доверява, но аз не съм от най-добрите в познаването. Бях много убедена, че моят човек ще пее, но не успях да позная. Подведох се по зодията му!" - смее се тя.



Новият сезон обещава още повече вълнуващи изпълнения, неочаквани обрати и незабравими моменти. Кого ще избере Азис за своя дуетна половинка? Ще намери ли истинския талант? Подгответе се за старт с много настроение