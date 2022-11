© Instagram Премиерата на новия "Алманах“ май не оправда очакванията на Иван и Андрей. Дълго афишираното събитие събра шепа хора в голям столичен мол и дори присъствието на участниците в тазгодишния сезон не впечатли пазаруващите. Това стана ясно от видеа, публикувани в личния профил на Иван и Андрей в Instagram, видя Sofia24.bg.



От продукцията организираха игри, с които опитаха да забавляват малобройната публика, а водещ бе Митко Гуспата.



Единствено интерес имаше към настоящите участници от страна на медиите за вземане на интервюта.



Освен "Алманах“-а Иван и Андрей рекламираха и новия си календар.



Повече можете да видите в прикаченото видео.



