ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ивана: Не ти трябва друго
Ивана благодари на всички свои почитатели и последователи за топлите пожелания по случай юбилея на майка си. Певицата признава, че истинската стойност на този празник идва не от блясъка, а от близостта на семейството и приятелите, които го правят специален.
Рожденият ден на Кина Калудова беше отбелязан в тесен семеен кръг, с много настроение и вкусна храна. А Ивана споделя това с последователите си.
"Когато си с най-близките си хора и истински приятели, не ти трябва друго, освен вкусна храна, приготвена превъзходно“, пише тя в своя Instagram профил.
Към публикацията певицата добавя и искрено пожелание: "Желая на всички ни да имаме безкрайно много поводи да отваряме шампанско!“.
Попфолк певицата Ивана
Ивана, чието истинско име е Ваня Калудова, е единствено дете на Кина и Тодор Калудови. Баща й е акордеонист, а любовта към музиката идва от семейството още от ранните й години. През 1993 г. певицата става майка на дъщеря си Теодора, която е нейната най-голяма опора и гордост. Макар личният й живот често да е обект на интерес, Ивана предпочита да пази връзките си извън светлините на прожекторите и да говори повече за музиката.
Дъщерята на Ивана е плод на връзката й с първия й съпруг, когото певицата сключва брак още като студентка в Свищов през 1993 г. Ивана е разказвала в интервюта, че този брак е приключил сравнително бързо и оттогава тя сама отглежда дъщеря си, като именно Теодора е най-голямата й гордост, припомня Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 550
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: