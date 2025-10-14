ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивана смени усмивката
Изпълнителката на "Шампанско и сълзи“ качи и кратък клип, на който е запечатан процесът на тоталното подновяване на зъбите й.
"Лекарите ми обясниха, че трябва да си направя такава форма на зъбите, която да отива на лицето ми и дори на тялото, тъй като бях свалила килограми. И затова ми направиха една по-нежна, по-фина усмивка, подходяща за по-слабото ми лице“, сподели Ивана, пише България Днес.
