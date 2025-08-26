Новини
Иво Сиромахов: Кат сме най-зле - така да сме
Автор: Екип Ruse24.bg 19:09
©
"Това си е твой проблем.", така писателят Иво Сиромахов започва публикацията си в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. И продължава разсъжденията си по актуални и наболели проблеми:

Тази фраза е в основата на целия български провал, в който живеем.

Българинът не иска да погледне по-далеч от пъпа си. Изобщо не го интересува какво се случва извън стоте квадратни метра на панелната му кочинка. Всичко извън тях не е негов проблем.

Хората в Плевен нямат вода и не могат да изкъпят децата си. Ама това си е техен проблем. Кво ти пука?

Тецовете тровят хората от Гълъбово и Бобовдол. Ама това си е техен проблем. Кво ти пука?

В Странджа се секат вековни гори. Ама това си е проблем на хората от Странджа. Кво ти пука?

Това не е общество, това е сбирщина от наколко милиона обитатели на малки кочинки. Които изобщо не се интересуват от другите кочинки.

Щото проблемите винаги са някъде другаде.

На нас нищо ни няма.

Ае, кат сме най-зле - така да сме.






