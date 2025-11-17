Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у нас, показа справка на. Причината за това е неприятната мъгла, която е затиснала част от страната - в Горнотракийската низина и по поречието на река Дунав.Така например към 14.00 часа във Варна, Бургас, Добрич и Ахтопол са регистрирани 20 градуса по Целзий, във Велико Търново дори 21, в София - 17, в Разград - 19, в Шумен - 18, докато в Пазарджик - едва 7, в Пловдив - 8, а в Стара Загора 10.