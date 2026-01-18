Bulgaria ON AIR. С въпросите си той даде възможност на зрителите да надникнат зад кадър в работата на водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.
Заедно с AI Елена Робърт постави водещите в необичайната роля на събеседници, а пред него двамата разкриха как протича подготовката им преди ефир. Те споделиха, че винаги преди предаването поддържат връзка с продуцентите.
Пред робота двамата разкриха, че винаги преди ефир те се чуват с продуцентите на предаването.
"В слушалката те ни казват има ли промяна в предаването, за какво да внимаваме, те са нашите очи и уши. Най-голямата заблуда за зрителя е, че сме сами, а ние не сме сами. Ние сме голям екип, в ефир разчитам на Мария и на всички останали - режисьори, оператори", разкри Дремсизов.
Попитана кога за последно е отказала гост, защото е компрометирал журналистиката, Мария отговори така: "Роберт, ние се опитваме да бъдем изключително обективни и да не отказваме теми и гости, напротив, опитваме се да показваме всички гледни точки така, че нашите зрители да могат да се ориентират максимално във всеки един казус".
Има ли етика изкуственият интелект
Виктор Дремсизов на свой ред попита робота дали и изкуственият интелект може да спазва етични стандарти, подобно на журналистите.
"Журналистическата етика е граница, проверка, баланс и уважение към човека. Да, роботите могат да я спазват по-стриктно от хората, защото не се подкупват от страх, приятелства. Проблемът е кой задава правилата", отговори Роберт.
Подборът на гости в сутрешния блок
AI Елена също се включи в разговора с въпрос как двамата водещи намират баланс при подбора на гости.
"Винаги се стремим да каним гости, които имат различна гледна точка по отделните въпроси", отговори Мария.
Двамата водещи отговориха и на въпроса дали биха сменили професията си.
"За нищо на света не бих сменила професията си, защото съм разбрала, че това е моето призвание и искам да бъда журналист, за да мога да информирам хората за всички важни теми", разкри Константинова.
"Аз също не бих сменил професията си. Надявам се, че с това интервю да сме показали, че има още какво да се желае", подчерта Дремсизов.
Роботът Робърт гостува в телевизията с подкрепата на Методи Димитров - специалист с дългогодишен опит в областта на роботиката.
"Сигурен съм, че роботите ще стават все по-полезни. Интересното е, че точно такива работи - по-интелектуални, се заместват първи. В България Робърт избухна по начин, по който не съм виждал никъде, това много ме учуди. Той е бил и в Америка, където се смята, че хората са по-безстрашни и са отворени към новите технологии", коментира Димитров.
Той е категоричен, че работата с изкуствения интелект ще се ускори.
А по думите му Робърт ще стане един от "големите работодатели".
Изкуствен интелект води сутрешен блок?
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
11.12
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
Още от категорията
/
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
16.01
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Баницата замени кроасана
08:45 / 17.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:35 / 16.01.2026
Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и...
15:48 / 16.01.2026
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:39 / 16.01.2026
Защо съществуват спасителните центрове за диви животни?
12:33 / 16.01.2026
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
08:43 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.