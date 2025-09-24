ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изкуственият интелект обяви следващите 10 носители на "Златна топка"! Има голяма изненада!
Шокиращото е, че в нито един от евентуалните победители през следващите 10 сезона не фигурира 18-годишният вундеркинд Ламин Ямал, който завърши на второ място в последното издание.
Победителят от последната церемония Усман Дембеле няма да спечели друг подобен приз според чатбота.
Ето и евентуалните носители на наградата по години според ChatGPT:
2026 - Килиан Мбапе
2027 - Ерлинг Холанд
2028 - Педри
2029 - Винисиус Жуниор
2030 - Джуд Белингам
2031 - Фил Фодън
2032 - Гави
2033 - Карим Адейеми
2034 - Едуардо Камавинга
2035 - Флориан Вирц
