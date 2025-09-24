© FB: Ballon d'Or Чатботът ChatGPT, който е създаден от компанията OpenAI, съоснована от Илън Мъск, обяви следващите 10 носители на най-престижната индивидуална футболна награда "Златна топка".



Шокиращото е, че в нито един от евентуалните победители през следващите 10 сезона не фигурира 18-годишният вундеркинд Ламин Ямал, който завърши на второ място в последното издание.



Победителят от последната церемония Усман Дембеле няма да спечели друг подобен приз според чатбота.



Ето и евентуалните носители на наградата по години според ChatGPT:



2026 - Килиан Мбапе



2027 - Ерлинг Холанд



2028 - Педри



2029 - Винисиус Жуниор



2030 - Джуд Белингам



2031 - Фил Фодън



2032 - Гави



2033 - Карим Адейеми



2034 - Едуардо Камавинга



2035 - Флориан Вирц