© Излизаме от период на силни магнитни бури. Това показват данните на Meteo Agent.



В дните между 1-ви и 8-ми септември Земята е била под въздействието на геомагнитна активност.



Kp индексът е варирал между 5.7 и 6, а на 2-ри септември е достигнал дори 7 като интензитет.