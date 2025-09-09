Новини
Излизаме от период на силни магнитни бури
Автор: Вилислава Ветренска 11:46
©
Излизаме от период на силни магнитни бури. Това показват данните на Meteo Agent. 

В дните между 1-ви и 8-ми септември Земята е била под въздействието на геомагнитна активност.

Kp индексът е варирал между 5.7 и 6, а на 2-ри септември е достигнал дори 7 като интензитет.

Статистика: