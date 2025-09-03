Изложба за Съединението показва фотографии и вещи на личности, взели участие в този акт

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" със Стоян Иванов, директор на РИМ-Пловдив.



Г-н Иванов, как ще отбележите в музея тази кръгла годишнина - 140 години от Съединението на България?



Екипът на Исторически музей Пловдив подготви изложба "Съединението и неговите личности", като от фондовете на музея ще извадим документи и лични вещи, които са малко показвани в последните ни експозиции, които са свързани с дейци от този величав акт. Така че предметите, които много по-рядко се извеждат, ще бъдат показани на гостите на музея.



Какви точно предмети, малко по-конкретно ни кажете, на кои личности?



Фотографии на Недялка Шилева, на Продан Тишков, разбира се, на поручик Ганю Атанасов, семейния албум на майор Райчо Николов, както и неговата курка, с която е бил на 6-и, когато е бил убит – една от свидните ни жертви, както и войнишкия калпак, с който по-късно доброволци ще участват в Сръбско-българската война. Нещо много интересно – един от броевете на вестник "Борба", това е брой 4-ти, също ще могат да го видят нашите посетители.



Самата изложба проследява всички етапи, които водят до 6 септември, като започнем от причините, през създаването на Комитетите "Единство", личностите, които активно се включват, както в Българския централен революционен комитет, така и за защита на Съединението по време на Сръбско-българската война. Това са хора, наистина личностите, които успяват да осъществят и защитят това величаво дело.



Беше традиция много пловдивчани да правят дарения на музея и особено около Съединението. Получавате ли такива дарения все още?



Разбира се, че получаваме дарения. Наскоро ние дори направихме една откупка на едно ковьорче от 1888 година, това е ковьорче с картината на Павлович, което е интересно, тъй като са поръчани 50 такива, които са изработени в Италия, от двореца на Фердинанд. Така че обогатяваме фондовете на музея със символи от този период. Защото ние правим и откупки.



А откъде дойде това ковьорче?



Човекът, от който го закупихме, иска да запазим името му.



Но то, все пак, е било частно притежание?



Да, частно. Той е успял да го съхрани и успяхме да направим откупката от него.



Подаряват се и други културни ценности. Наскоро получихме и един револвер, който също е от този период. Така че хората успяват да даряват.



Приключи ли всичко вече покрай ремонтите на музея?



Разбира се. Аз пропуснах да каза, че освен изложбата, която ние подготвихме за 6 септември, съвместно с Художествената гимназия "Цанко Лавренов" направихме два пленера, като във втория пленер ученици и възпитаници на това училище рисуваха творби, свързани със 140-годишнината на Съединението. Тези картини вече са в зала "Съединение" и хората, които ще посетят музея, ще имат възможност да се докоснат до творбите на тези млади творци. В интерес на истината, изключително впечатляващи са техните 18 произведения. Те ще бъдат изложени в зала "Съединение". Също така изработиха и няколко плакати във връзка с годишнината, които също ще са показани. С различен поглед върху тази годишнина.



Аз съм изключително благодарен за удоволствието от сътрудничеството с гимназията, тъй като децата с присърце приеха нашата покана и във втория пленер даже участваха много повече ученици, отколкото в първия.



Те предимно личности ли рисуваха?



Не само личности. Имаме и сградата на Областното събрание, елементи от архитектурата, части от експозицията, т.е. техният поглед.



Какво друго подготвяте по повод годишнината?



Очакваме да излезе от печат следващата седмица нашият сборник, който е свързан с научната конференция, Която проведохме в началото на юни.



Буквално, в навечерието на 6 септември сборникът ще бъде вече в музея, така че всеки, който има интерес, може да се сдобие с него.



Подготвяме откриването на изложбата на 5-и от 18.00 часа. Изложбата се казва "Съединението и неговите личности". Другото нещо, което очакваме да се потвърди, е прожектирането на филма на проф. Петър Стоянович и неговия брат, Димитър Стоянович, който филм те заснеха лятото. Той пак е свързан с годишнина от Съединението.



Петър Стоянович нямаше ли материали и за конференцията?



Имаше, имаше. В сборника присъства негов доклад. Най-вероятно проф. Палангурски ще говори за филма, като той също беше участник в нашата конференция. Истината е, че аз нямам информация кои са участници във филма. Това, което ние съдействахме на екипа, е, че намерихме контакти на родственици на хората, участвали в Съединението.



А филма кога ще го видим?



Ами, на 5-и, надявам се, вечерта, в зала "Съединение“. Наред с откриването на изложбата ще бъде показан и филмът.



Засега това е единството, което предвиждаме за 6 септември. Изложбата ще бъде подредена в зала "Съединение" до края на годината. Материалите от пленера - също.



Нещо повече, ние след 6 септември организираме една среща с учители по история от пловдивските училища, на която среща нашият музеен педагог ще запознае учителите с музейните образователни програми, които подготвя музеят за есента, така че да могат учениците да се включат активно в музейния живот и да се докоснат до част от нашето наследство.



Имате ли някакви ценови промени в музея във връзка с навлизането на еврото?



Това, което изисква държавата от всички, ние го спазихме. Цените са както съответно в български левове, така и в евро.



Но нямате някакви промени в тарифите?



Не, не, не, няма промяна. Единствената промяна може би ще настъпи следващата година, когато остане само една от валутите, когато само еврото остане като разплащателно средство.



Каква промяна очаквате?



По-скоро ще бъдат закръглени цените, защото нали се сещате, че курсът е различен. Ако е примерно 6 лева входът, той е 3 евро и няколко цента. По-скоро ще го закръглим. Може и към повече, може и към по-малко.



А имате ли още отстъпки за колективни посещения, за семейства и така нататък?



О, да. Ние правим, имаме семеен билет. Това лято въведохме нещо интересно. Понеже знаете, вече ги няма онези билети, които бяха само за посещение на музея, колегите успяха да направят четирите обекта на един голям билет, като спомен,, който да е за хората, закупили входна такса при нас. Така че това е нещо за спомен, тъй като касовата бележка всички я изхвърляме. Посещавайки обектите, получавате печат от всеки обект. И в интерес на истината имаме голям интерес към този тип билет. И като посещаваме всеки един обект, има си различен печат, който се поставя за спомен.



Това лято имаше ли достатъчно посещения от семейства, от ученици?



В интерес на истината, да. Август месец, който по принцип е отпускарски, се оказа, че е един от най-силните ни месеци в последните години. Имаме огромен интерес както от българска страна, така и от чужденци. Страшно много чужденци посещават музея, всичките ни обекти на музея.



Но къде е най-силен интересът?



От чужденците в момента най-голям е интересът към експозиция "Българско възраждане", в Стария град. Засили се и интересът към къщата "Христо Данов". Не само гости на града, а и самите пловдивчани вече припознават този наш обект като част от културното ни наследство и се радваме на засилен интереси и към тази наша експозиция.



Печатарската машина на Данов вече е реставрирана там?



О, разбира се, от тази година работи. Ние направихме невъзможното в навечерието на честванията от май месец, за 50 години от създаването на постоянната експозиция, машината да работи и демонстрираме. Има огромен интерес. Записват се групи деца, които наблюдават високия печат. Така че къщата-музей вече е добре позната и на пловдивската общественост.



Найш служител демонстрира, все пак това е машина от XIX век, тежка е, изисква се доста усилия, за да се завърти пресата. Така че трябва да се внимава.



А за Братската могила докъде стигнаха нещата?



Да, в момента работим, най-вероятно ще бъде обявена обществена поръчка следващия месец, тъй като Община Пловдив осигури дофинансиране на Историческия музеи, за да могат да стартират няколкото етапа, които са предвидени по строително-ремонтни дейности по самия обект. И това е, което мога да кажа. Въпросът е вече навреме да стартират дейностите. Зависи от финансирането.