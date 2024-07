Измама с лицето на популярна наша журналистка

© Пореден случай на измама в интернет. Изкуствен интелект използва лицето и гласа на водещата на Bulgaria ON AIR Ганиела Ангелова в реклама на игра, която уж носи на печелившите голяма награда.



Във видеото, което се разпространява в социалните мрежи, млад мъж споделя, че за една седмица е спечелил внушителните 50 хил. лв. Той призовава гледащите да се включат в играта, а фалшивото видео с образа на Ангелова предлага на потребителите да последват линк.



"Това е една изключително опасна тенденция, на която ставаме свидетели през последните години. Така наречените "дийпфейк" измами, които зачестиха в последно време и въпреки европейската регулация, която беше гласувана миналата година юни месец, виждаме, че няма резултат", коментира водещият на "Денят ON AIR" Ганиела Ангелова.



Използвани са и кадри и лого на предаването "Денят ON AIR".