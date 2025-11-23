Изследовател: По-трудно е да опитомиш жито, отколкото живо същество
В предаването той коментира темата за началото на уседналото земеделие и в частност житото.
"Уседналото земеделие може да е възникнало успоредно тук на Балканите и е започнало може би дори много назад във времето, по време на т.нар. "ледников период". Доказва се с това, което се намира в почвите, че тук е било много благоприятно както за микроорганизмите, така и за растителните форми, така и за животинските форми", посочи специалистът пред Bulgaria ON AIR.
Той сподели и как е развил любовта си към науката: Науката в истинския си вид е много по-интересна от всякакви мистерии. И в същото време не е лошо да се върнем и да видим как реално са се случвали нещата. Иначе наука е правена и много на едро, с много малко изследвания.
"Но задълбавайки на едно място, с голям набор интердисциплинарни и различен вид изследвания, като колектив от професионалисти, нещата стават много интересни и дават възможност да разберем реално какво се е случило и да го възобновим като познание", обобщи Лишков.
