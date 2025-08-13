ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата преди век са присъствали добавки като...
Започва да се интересува от кулинария и историята й преди 31 години. Събира рецепти от традиционната българска кухня, които изучава, съхранява и популяризира.
Споделя, че най-ценното за него в последните години са ръчно написаните тетрадки с рецепти. Най-ранните тетрадки с такива рецепти, които притежава, са от 1900 г. "Доста рецепти от тетрадките от началото на миналия век показват, че това, което пише вътре, и това, което се прави сега, в голяма степен е едно и също. Сладкарството, за разлика от другите раздели на кулинарията, е доста точна наука. Там няколко грама могат да бъдат фатални за ястието и доста от рецептите са останали непроменени“, разказа Лесев.
Други рецепти обаче еволюират във времето. В шкембе чорбата например преди век са присъствали добавки като ориз и магданоз. Тараторът пък се е правел от тесто от орехи и хляб с чесън, което се е прецеждало, след което се е добавяло малко кисело мляко и краставица, даде примери изследователят.
В края на 30-те години на ХХ век много рецепти изчезват от трапезата на българина. "Не ги срещам в по-късните издания на книги дори от същите автори. Някои от рецептите са изчезнали, защото са много трудоемки, други – защото е настъпил нов етап в развитието на българите, изменил се е начинът им на живот. През 40-те и 50-те години започва да се развива столово хранене. Явно просто се е променил вкусът или възможността за приготвянето на тези продукти“, разказа Марин Лесев.
В последните години работи за създаване на ново кулинарно място в София, което да бъде едновременно музей и интерактивно място за хранене. "Едно място, което едновременно да показва, да разказва, но хората и да могат да опитат тази кулинарна история. Ще го направя с дегустации на изчезнали продукти, с вечери до витрините, където да бъде разказвана историята на даден продукт, дадена книга, даден автор, за да могат хората, докато консумират интересна и забравена храна, да разберат кой, защо, кога и къде я е записал, кога е съществувала тази рецепта, защо е изчезнала тази рецепта“, сподели Марин Лесев.
