ЗАРЕЖДАНЕ...
Известен актьор стана тайно татко за първи път
©
Португалската актриса, известна от сериала Warrior Nun, успя да спечели сърцето на "Капитан Америка" и двамата се венчаха на бляскава церемония в дома му в Бостън през лятото на 2023 г.
А сега 28-годишната Алба и 44-годишният Крис са станали родители за първи път. Според информацията на TMZ бебето се е родило на 25 октомври в Масачузетс. Не се споменава нито пола, нито името му.
Самите Евънс и Баптиста по никакъв начин не коментират личния си живот и дори нямат общи снимки в профилите си в Instagram. Първата им поява като двойка беше на червения килим на Оскарите през 2024 г.
А първите спекулации за това, че Алба Баптиста е бременна се породиха от коментар на баща й в социалните медии от това лято. Със сигурност, ако новината за бебето се потвърди, това ще е още една сбъдната мечта за Крис Евънс, който винаги е казвал, че иска да стане баща.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Хелоуин може да бъде страшно сладък: Родители, ето как да предпазите децата си от захарна зависим
12:07
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
11:07
Ценни съвети при среща с мечка: Не произвеждайте шум с пиратки, не ходете със слушалки и в никакъв случай не оставяйте храна след себе си
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.