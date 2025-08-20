ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен актьор живее втори живот
В нощта на 3 срещу 4 август 2008 г. близо до град Рюлевил, Мисисипи, има регистрирана катастрофа. Актьорът Морган Фрийман получава много тежки наранявания в нея, но оцелява – според някои по чудо. Той самият наскоро сподели, че по време на инцидента изгубил съзнание. Впоследствие му казали, че най-вероятно причината за това е била предсърдно мъждене, вид аритмия. В подкаста на Дакс Шепърд The Armchair Expert Фрийман разказа, че се наложило да му сложат пейсмейкър. Ръката му била натрошена, имало и увредени нерви. След инцидента актьорът започнал да живее по-спокойно и да се пази повече, отказал се от любимия си спорт - ветроходството.
Трагедия №2 – през август 2015 г. млад мъж стои надвесен над окървавено женско тяло пред сграда в Ню Йорк. Държи нож в ръка и го забива в трупа, като крещи в транс: "Махайте се, демони, аз ви прогонвам!". 65-годишният Джордж Худаско наблюдава сцената на екзорсизъм, скрит зад пердето в дома си. Това се случва около три сутринта, но съседът е буден и не иска да изпусне нито секунда от трилъра, който се разиграва пред очите му.
Намушканата е Е’Дена Хайнс, малко по-известна с това, че е доведена внучка на Морган Фрийман. По нелепа случайност последната й житейска роля ще е най-запомнящата се.
Няколко години по-рано на знаменития актьор му се наложи да опровергава слуха, че поддържа любовна връзка с нея и дори ще се женят. Публикация в "Нешънъл инкуайърър" през 2009 г. твърдеше, че 72-годишният актьор и 27-годишната Е’Дена имали връзка от 10 години и че разликата във възрастта им не ги притеснявала. Фрийман обаче отрече двамата да са нещо повече от дядо и внучка.
Хайнс е убита от бившия си приятел Ламар Девънпорт, който бил убеден, че в нея са се вселили зли духове и искал да ги изгони. Мъжът е отведен от полицията в психиатрична клиника. Бил горд от стореното.
Според друг свидетел на сцената – Брайдън Тарафа, убиецът посрещнал жертвата си с песента "Исус Христос се роди". Звучал като побърканяк. 28-годишният свидетел също предпочел да гледа екзорсисткия ритуал отстрани. 33-годишната актриса била вече мъртва, но нападателят не преставал да я ръга с ножа си. Полицаите го заварили надвесен над трупа. Не оказал никаква съпротива.
Худаско позвънил на 911, за да съобщи за инцидента. Твърди, че е реагирал веднага след като е чул крясъците на жената. Нападението станало в неделя, 16 август 2015 г., около 03:00. Жертвата била откарана в една от болниците в Харлем, където била констатирана смъртта й. "Светът никога няма да разбере за нейния артистизъм и талант, за това колко можеше да предложи от себе си. Лека й пръст!", се казва в изявлението на Фрийман.
Е’Дена Хайнс няма кръвна връзка с актьора. Тя е внучка на първата му съпруга Джанет Брадшоу, за която е женен между 1967 и 1979 г. Фрийман е бил женен 2 пъти, има двама синове и две дъщери.
