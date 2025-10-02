Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Известен холивудски актьор - новото гадже на Нина Добрев?
Автор: Екип Ruse24.bg 17:26Коментари (0)39
©
След раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт, която медиите определиха като шокираща за Холивуд, веднага започнаха спекулациите за личния живот на актрисата. Наскоро Добрев бе забелязана заедно с колегата си Зак Ефрон в Италия. Тя обаче категорично отрече слуховете за нова романтична връзка.

Звездата от "Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с "не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно с Ефрон.

По-късно, в кратък коментар, актрисата отговори с простото "да“ на въпроса дали с Ефрон са само приятели. Вместо да се впуска в разкрития за личния си живот, 36-годишната звезда избра да насочи вниманието към бъдещето: "Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя.

 

Актрисата с български корени и 37-годишният Ефрон станаха обект на слухове за евентуална романтична връзка, след като през септември бяха уловени от обективите на папараците на яхта заедно с известни общи приятели. Един конкретен момент привлече вниманието на феновете — на снимка се вижда как звездата от "Училищен мюзикъл“ се надвесва над Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си.

На други кадри актьорите са заснети в оживен и закачлив разговор, придружен с много усмивки и искрено забавление — атмосфера, която някои тълкуваха като флирт. В същото време, компанията на борда включваше и други известни лица, сред които Майлс и Кели Телър, както и Чейс Крофорд от култовата поредица "Клюкарката“, докато групата плавaше край живописните брегове на Сардиния.

Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени, припомня actualno.

Още по темата: общо новини по темата: 792
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Български тенис
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
Шахматни състезания
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: