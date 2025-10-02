ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Известен холивудски актьор - новото гадже на Нина Добрев?
Звездата от "Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с "не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно с Ефрон.
По-късно, в кратък коментар, актрисата отговори с простото "да“ на въпроса дали с Ефрон са само приятели. Вместо да се впуска в разкрития за личния си живот, 36-годишната звезда избра да насочи вниманието към бъдещето: "Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя.
Актрисата с български корени и 37-годишният Ефрон станаха обект на слухове за евентуална романтична връзка, след като през септември бяха уловени от обективите на папараците на яхта заедно с известни общи приятели. Един конкретен момент привлече вниманието на феновете — на снимка се вижда как звездата от "Училищен мюзикъл“ се надвесва над Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си.
На други кадри актьорите са заснети в оживен и закачлив разговор, придружен с много усмивки и искрено забавление — атмосфера, която някои тълкуваха като флирт. В същото време, компанията на борда включваше и други известни лица, сред които Майлс и Кели Телър, както и Чейс Крофорд от култовата поредица "Клюкарката“, докато групата плавaше край живописните брегове на Сардиния.
Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени, припомня actualno.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 792
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: