Известен наш музикант стана дядо

© Известният музикант Дани Милев сподели много радостна новина в социалните мрежи – станал е дядо! Малката принцеса - Вивиан, е плод на любовта между сина му Сава и половинката му Галя.



Дани Милев благодари и на съпругата си Цвети за подкрепата и споделената радост.



"Еха... станах дядо... Да е жива и здрава Вивиан! Благодаря, Сава Милев и Галя... Благодаря, Цвети", сподели Дани в публикацията си, която бързо събра стотици коментари и добри пожелания от неговите последователи.