Известен режисьор застава зад филм за бомбардировките над Хирошима

© През последните 15 години Джеймс Камерън е изцяло отдаден на филмите за "Аватар" и това е причината за целия този период да сме видели само два филма режисирани от него филма, именно от този франчайз.



Догодина трябва да видим и третият филм за "Аватар", а има планирани още два. Добрата новина е, че скоро може да видим друг филм, режисиран от Камерън, пише LifeStyle.bg.







Според Deadline, Джеймс Камерън е купил правата върху предстоящата книга на Чарлз Пелегрино Ghosts of Hiroshima. Преди години години той си осигури и правата върху друга книга на автора - The Last Train From Hiroshima.



Филмът ще се казва Last Train From Hiroshima и в него ще бъдат обединени вече споменатите две книги. Не е ясно кога да очакваме филма, защото Камерън казва пред Deadline, че ще се захване с него, когато снимачният график на филмите за "Аватар" позволява това.



Ghosts of Hiroshima ще бъде публикувана през 2025 г., когато се навършват 80 години от бомбардировките над японския град. Last Train From Hiroshima ще разкаже частично истинската история на един японец, който оцелява след атомната бомба над Хирошима.



С влак достига до Нагасаки и отново успява да оцелее след като и над този град е пусната атомна бомба. Двете бомби се смята, че са отнели живота на между 150 000 и 246 000 души. "Това е тема, за която исках да направя филм, за която се борих как да го направя през годините", казва още Джеймс Камерън.



Е, предвид това, че знаем колко добър е режисьорът в разказването на драматични истории ("Титаник" е най-добрият пример за това), очакванията ни към Last Train From Hiroshima са наистина високи.