© виж галерията Почива ли си природата в децата на знаменитостите, както гласи известна сентенция? Колкото и да си талантлив, ако родителите ти са известни, неизбежно минаваш през етапа "синът на..." или "дъщерята на...". И макар че много от звездните родители твърдят, че не са помагали на децата си, публиката често гледа с подозрение на техния успех. Въпросът е дали младите наследници успяват да се докажат сами с труд, талант и постоянство.



В България има немалко примери за деца на известни личности, които са избрали да се развиват в същата или сходна сфера като родителите си. Някои от тях вече са изградили самостоятелна кариера, други тепърва навлизат в публичното пространство.



Дъщерята на актьора Юлиян Вергов Алена, също като него е избрала актьорската професия. Макар да е още в началото на кариерата си, Алена вече има участия в театрални постановки и се радва на интерес от страна на публиката. Баща й я подкрепя, но подчертава, че успехът трябва да бъде постигнат с труд, а не с фамилно име. Известно е, че Алена е особено близка с баща си, възхищава му се и мечтае да се докаже в професията като него. Младата актриса жъне успехи с ролята си в "Истината или се осмеляваш“ във Военния театър, където вече била назначена на щат. Наскоро тя издаде и дебютното си музикално парче "Приключвам", което набира изключителна популярност в социалните мрежи, пише "Ретро“.



Дарина дъщерята на президента Румен Радев и неговата първа съпруга Гинка Кесякова, завърши НАТФИЗ и директно проби на сцената на Народния театър. Въпреки поста на баща си Дарина избягва публични изяви, свързани с политиката, и се стреми да бъде разпознавана с професионалните си качества. Тя дебютира в спектакъла "Елементарните частици“. Продължи да играе като гостуваща актриса и в "Пиано в тревата“, а след това и в "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви". През следващия сезон Дарина влиза в четвърто представление на академичната сцена, и то едно от марковите "Идеалният мъж" с Владимир Карамазов, което се играе вече повече от 15 години. Участва и в най-успешния български филм за последните години "Гунди легенда за любовта".



Паола Маравиля е дъщеря на известната актриса Лилия Маравиля и италианеца Лука Маравиля. Родена през 2001 г., Паола е завършила Италианския лицей в София, а след това НАТФИЗ, следвайки пътя на майка си. Тя заедно с дъщерята на президента Дарина Радева беше част от "златния випуск" на театралната академия клас 2024.



Въпреки опитите на Лилия да я насочи към обучение в Италия, Паола избира да гради кариерата си в България. Тя е наследила не само външността, но и артистичния темперамент на майка си и е част от новото поколение актьори, които тепърва ще се доказват на сцената. Участва в три представления на театрална работилница "Сфумато“ – "Рап концерт Младеновите“, "Платоно“, "Така е (Ако мислиш, че е така)".



Синът на комика Димитър Рачков Митко-младши, също дебютира в обществото като актьор изигра син на баща си в медицинската драма на Нова тв "Откраднат живот“. Въпреки това след завършването на гимназията младежът замина да учи в престижен университет за изкуства в Париж и за момента не планира още актьорски изяви. Майка на младия Митко е актрисата и сценаристка Христина Апостолова, която понастоящем е половинка на Евтим Милошев и има дете и от него.



Петър Милошев е син на Христина Апостолова и продуцента Евтим Милошев създател на редица успешни телевизионни сериали. По тази линия още като малко момче той дебютира също като полубрат си Митко Рачков-младши в тв сериала "Откраднат живот", където игра син на Владо Карамазов. Последната му изява беше в хитовия сериал на БНТ "Всичко за сина ми", продуциран от баща му. Там Петър игра син на героя на Димитър Рачков. Големият комик каза неотдавна, че "животът му е като турски сериал". Но явно вече кашата е пълна не само в личния живот на този оплетен роднински кръг, а и в професионален план.



Александра Сърчаджиева е добре позната на телевизионната и театралната публика. Дъщерята на покойната Пепа Николова една от най-обичаните комедийни актриси в България, е вече марково име в гилдията. Баща й е големият Йосиф Сърчаджиев, но двамата не поддържат никаква връзка, което е голяма драма за Алекс през годините, но неотдавна тя каза, че е простила. Александра завършва НАТФИЗ и бързо се утвърждава като актриса и лице от тв екрана. Водила е риалити формати като "ВИП Брадър“ и "Игри на волята", а театралните й роли се отличават с емоционална дълбочина. Въпреки тежките лични загуби, включително смъртта на майка й и партньора й Иван Ласкин, Алекс продължава да работи активно и да се развива професионално със собствена светлина, като в момента участва в успешна постановка с младия секссимвол Филип Буков.



Петя Дикова е амбициозен журналист и телевизионна водеща, позната от ефира на Би Ти Ви, която впечатлява и с визия. Дъщерята на Аня Пенчева и Сашо Диков е завършила журналистика и има зад гърба си редица интервюта с български и международни звезди. Заедно с Алекс Сърчаджиева "проходиха“ като водещи в музикалното предаване "Мело ТВ Мания" по БНТ. Петя е водеща на предаването "COOLt", където демонстрира професионализъм и усет към актуалните теми. Въпреки известните си родители тя успява да изгради собствен стил и да се наложи като авторитет в медийната среда.



Наум Шопов е сред най-популярните млади актьори в България. Син е на Христо Шопов актьор с международна кариера, играл в "Страстите Христови" на Мел Гибсън. Дядо му пък е колосът Наум Шопов, на когото е кръстен. Наум-младши на първо четене нямаше намерение да продължи семейната традиция и вместо това завърши медицина. Но все пак избра актьорската професия. Придоби популярност с ролята си в сериала "Откраднат живот", където игра лекар. А сред най-известните му изяви е тази в скандалното риалити шоу "Ергенът", на което е водещ. Неотдавна спечели овациите на публиката с филма "Без криле", където влезе в ролята на параолимпийския ни състезател Михаил Христов.