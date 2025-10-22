ЗАРЕЖДАНЕ...
Известният акварелист Сава Цоновски навърши 100 години
© Булфото
Автор е на десетки изложби в страната и по света. Картините му ,отличаващи се с изящен стил и виртуозно боравене с най-трудната техника-акварелната,радват поколения ценители. Изложбата може да се види до 04.11.25г. в столичната галерия "Абсент".
