ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Известно семейство започва нов бизнес
Двамата влизат в строителството. В момента освен с европохода на "сините" Мечката се занимава и с ваденето на всички видове документи за фирмата им. В малкото си свободно време Костадинов обикаля по институциите за получаване на разрешителни. Когато той не може, го замества Радост. Двамата използват, че малкият им син Георги е при баба и дядо в Царево.
Халфът и бившата Мис Национален отбор по футбол решиха да започнат бизнеса след окончателното си прибиране в родината. Семейството се завърна в началото на година, след като Костадинов подписа с "Левски" за втори път в кариерата си. Преди това той игра в Израел, Русия и Кипър. Именно изкараните там пари двойката ще вложи в бизнес начинанието си.
Благодарение на него Радост и Георги се надяват да сбъднат и една от мечтите си - да си построят собствена къща. Сега семейството живее в апартамент. Тъй като и двамата са израснали в къщи съответно в Царево и Враца, искат да имат свободата на свой собствен дом. Но това все още е в по-далечните им планове.
Радост може да е от голяма помощ на съпруга си в бизнеса, след като завърши екоикономика в УНСС. Футболистът пък е дипломиран правист от Софийския университет. Самият той споделя, че е щял да бъде адвокат, ако не бе станал футболист.
"Баща ми е адвокат. Завърших право в СУ, така че бях на косъм да зарежа футбола и да се занимавам с право. Но, да. Най-вероятно щях да се развивам в тази посока", разкри Костадинов преди време, припомня "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 494
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: