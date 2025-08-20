Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Известно семейство започва нов бизнес
Автор: Екип Ruse24.bg 15:12Коментари (0)7
©
Звездата на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радост явно вече мислят и за живота след футбола. 24-годишният халф и половинката му започват ново бизнес начинание.

Двамата влизат в строителството. В момента освен с европохода на "сините" Мечката се занимава и с ваденето на всички видове документи за фирмата им. В малкото си свободно време Костадинов обикаля по институциите за получаване на разрешителни. Когато той не може, го замества Радост. Двамата използват, че малкият им син Георги е при баба и дядо в Царево.

Халфът и бившата Мис Национален отбор по футбол решиха да започнат бизнеса след окончателното си прибиране в родината. Семейството се завърна в началото на година, след като Костадинов подписа с "Левски" за втори път в кариерата си. Преди това той игра в Израел, Русия и Кипър. Именно изкараните там пари двойката ще вложи в бизнес начинанието си.

Благодарение на него Радост и Георги се надяват да сбъднат и една от мечтите си - да си построят собствена къща. Сега семейството живее в апартамент. Тъй като и двамата са израснали в къщи съответно в Царево и Враца, искат да имат свободата на свой собствен дом. Но това все още е в по-далечните им планове.

Радост може да е от голяма помощ на съпруга си в бизнеса, след като завърши екоикономика в УНСС. Футболистът пък е дипломиран правист от Софийския университет. Самият той споделя, че е щял да бъде адвокат, ако не бе станал футболист.

"Баща ми е адвокат. Завърших право в СУ, така че бях на косъм да зарежа футбола и да се занимавам с право. Но, да. Най-вероятно щях да се развивам в тази посока", разкри Костадинов преди време, припомня "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 494
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Енергийна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: