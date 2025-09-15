ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Как алкохолът причинява рак?
Когато организмът започне да разгражда етанола, той се превръща в ацеталдехид – друго силно канцерогенно вещество. То също влияе негативно на ДНК метилирането, но освен това директно уврежда ДНК и пречи на нейното възстановяване. Повредената ДНК води до неконтролиран клетъчен растеж и създава условия за образуване на тумори. Най-уязвими са клетките в устата и черния дроб, тъй като там концентрацията на ацеталдехид е най-висока, пише Live Science.
Друг вреден процес е свързан с реактивните кислородни видове (ROS). Те се образуват естествено в организма, но при прекомерна консумация на алкохол се натрупват в опасни количества. Това причинява оксидативен стрес, който уврежда ДНК и води до генни мутации. При черния дроб ROS създават възпаление и белези (цироза), което повишава риска от рак на този орган.
Алкохолът влияе и на хормоналните нива, особено на естрогена. Повишаването му е опасно, защото естрогенът стимулира растежа на някои видове тумори, включително рак на гърдата. Така алкохолът може не само да допринесе за появата на рак на гърдата, но и да ускори развитието на вече съществуващи тумори.
Съществува и още един механизъм – алкохолът действа като разтворител за други канцерогени, например от тютюневия дим. Това улеснява проникването на вредните вещества в тъканите и увеличава риска от рак на устата и гърлото.
При колоректалния рак връзката с алкохола е по-слабо изяснена, но се смята, че тя е свързана с влиянието му върху фолата – витамин, важен за ДНК метилирането и кръвообразуването. Алкохолът намалява нивата на фолат, което може да доведе до увреждане на ДНК. Интересното е, че хора, които приемат повече фолат чрез храната или добавки, изглежда имат по-нисък риск, дори ако консумират алкохол.
Важно е да се подчертае, че всички видове алкохолни напитки носят риск – няма "по-безопасен“ вид. Колкото повече и по-продължително човек пие, толкова по-висок е рискът. Дори при ниска консумация има известно повишение на вероятността от рак, особено на гърдата, главата и шията.
Това обаче не означава, че всеки, който пие, със сигурност ще развие рак. Рискът зависи и от други фактори – наследственост, общо здравословно състояние, тютюнопушене, хранене. Но изводът на изследванията е ясен: намаляването на употребата на алкохол е ефективен начин да се намали рискът от рак.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: