|Как да комбинираме правилно медикаментите
Това лечение позволява намаляване на дозите на всяко едно от отделните лекарства и подобрява не само резултатите от лечението (понижаване на кръвното налягане, кръвната захар и др.), но и прогнозата – хората живеят по-дълго и имат по-малко усложнения.
За сърдечносъдови заболявания като пример се предписват минимум 2 лекарства, но обикновено 3, а след инфаркт – поне 4. При диабет – най-малко 2 медикамента.
Тук от изключителна важност е комбинацията от лекарства да е рационална. Какво означава това според здравните експерти:
1. Всички лекарства трябва да имат различни механизми на действие. Благодарение на това те сякаш дърпат различни нишки на заболяването, осигурявайки най-ефективното действие.
2. Не всички лекарства са подходящи за комбиниране – някои от тях може и да не се "сприятелят“ помежду си, причинявайки странични ефекти (понякога сериозни). Лекарят трябва да вземе това предвид, когато ги предписва, а пациентът внимателно да прочете инструкциите и да разбере противопоказанията и особеностите на приема на лекарствата. Ако нещо не му е ясно, да попита веднага своя лекар.
В последно време се използват и така наречените фиксирани комбинации от лекарства – таблетки и капсули, които включват 2 или 3 медикамента едновременно. Има възможност да намалите броя на хапчетата, приемани едновременно, и ако ги пиете по различно време на деня.
В кардиологията статините се приемат вечер, а лекарствата за сваляне на кръвното налягане - сутрин, пише zdrave.to. Това не е абсолютно задължително, но когато се вземат предвид индивидуалните характеристики на протичане на заболяването, лекарят знае как да предпише по-различен прием на лекарствата.
