© Когато пътуват с автомобил, някои хора често се оплакват, че им прилошава. Но това може да се случи и по време на пътуване със самолет, лодка или кораб.



Неприятната част е, че това чувство идва е придружено и от симптоми, които могат да превърнат пътуването в трудно поносимо.



Ето какво е полезно да знаем за състоянието на кинетоза и какво помага, за да го облекчим.



Какви са причините



Мозъкът ни възприема, че сме в движение, чрез различни пътища на нервната система. Когато се движим съзнателно, например при ходене, те се координират от мозъка ни. Но когато централната нервна система получава противоречиви съобщения от сензорните ни системи, могат да се появят неприятните симптоми.



Така например, когато сме на лодка или пътуваме в кола (без да гледаме през прозореца), вътрешното ухо усеща движенията, но очите ни виждат статичен образ, сякаш изобщо не се движим.



Какви са симптомите



Симптомите обикновено варират, като най-леките включват главоболие и леко безпокойство. Често срещани са също изпотяването, общото чувство на дискомфорт и неразположение, докато по-сериозните включват гадене, повръщане, изпотяване, задъхване, замаяност и сънливост.



Как да облекчим прилошаването по време на път



В повечето случаи симптомите преминават, когато пристигнем и слезем от превозното средство. Но има случаи, в които някои хора все още изпитват симптоми дори няколко дни след края на пътуването. Ето как можем да ги облекчим.



Гледаме към хоризонта



Вероятно най-често срещаният съвет е да гледаме през прозореца на движещото се превозно средство, към хоризонта по посока на движението. И това действително може да е полезно, тъй като помага да преориентираме вътрешното чувство за баланс, синхронизирайки го с движението.



Дори и да не пътуваме през нощта, можем да облекчим прилошаването като затворим очи и се отпуснем за дрямка. Това разрешава конфликта на възприятията на зрението и вътрешното ухо.



Дъвчене на дъвка



В случай че симптомите ни не са тежки, можем да ги облекчим като дъвчем дъвка. Всъщност, дъвченето само по себе си има свойството да помага, ако ни прилошава в превозно средство. Ако сме гладни и похапнем, това най-вероятно също ще помогне.



Свеж въздух



Свежият, хладен въздух също може да облекчи прилошаването при пътуване. Добре е обаче да имаме предвид, че въздухът трябва да е свеж, тъй като вдишването на неприятни миризми може да влоши гаденето.



Джинджифил



Смята се, че този лютив корен има свойството да помага при прилошаване по време на път. Можем да го открием и под формата на таблетки, а също и просто да го дъвчем в суров вариант.



Акупресура



За разлика от акупунктурата, акупресурата не използва фини игли. Вместо това същите точки на тялото се стимулират чрез натиск с пръсти.



Според някои проучвания акупресурата може да помогне за намаляване на симптомите на морска болест по същия начин, както и акупунктурата, пише Medical News Today, цшитиран от lifestyle.bg.