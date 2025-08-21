ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Как да облекчим прилошаването по време на път?
Неприятната част е, че това чувство идва е придружено и от симптоми, които могат да превърнат пътуването в трудно поносимо.
Ето какво е полезно да знаем за състоянието на кинетоза и какво помага, за да го облекчим.
Какви са причините
Мозъкът ни възприема, че сме в движение, чрез различни пътища на нервната система. Когато се движим съзнателно, например при ходене, те се координират от мозъка ни. Но когато централната нервна система получава противоречиви съобщения от сензорните ни системи, могат да се появят неприятните симптоми.
Така например, когато сме на лодка или пътуваме в кола (без да гледаме през прозореца), вътрешното ухо усеща движенията, но очите ни виждат статичен образ, сякаш изобщо не се движим.
Какви са симптомите
Симптомите обикновено варират, като най-леките включват главоболие и леко безпокойство. Често срещани са също изпотяването, общото чувство на дискомфорт и неразположение, докато по-сериозните включват гадене, повръщане, изпотяване, задъхване, замаяност и сънливост.
Как да облекчим прилошаването по време на път
В повечето случаи симптомите преминават, когато пристигнем и слезем от превозното средство. Но има случаи, в които някои хора все още изпитват симптоми дори няколко дни след края на пътуването. Ето как можем да ги облекчим.
Гледаме към хоризонта
Вероятно най-често срещаният съвет е да гледаме през прозореца на движещото се превозно средство, към хоризонта по посока на движението. И това действително може да е полезно, тъй като помага да преориентираме вътрешното чувство за баланс, синхронизирайки го с движението.
Дори и да не пътуваме през нощта, можем да облекчим прилошаването като затворим очи и се отпуснем за дрямка. Това разрешава конфликта на възприятията на зрението и вътрешното ухо.
Дъвчене на дъвка
В случай че симптомите ни не са тежки, можем да ги облекчим като дъвчем дъвка. Всъщност, дъвченето само по себе си има свойството да помага, ако ни прилошава в превозно средство. Ако сме гладни и похапнем, това най-вероятно също ще помогне.
Свеж въздух
Свежият, хладен въздух също може да облекчи прилошаването при пътуване. Добре е обаче да имаме предвид, че въздухът трябва да е свеж, тъй като вдишването на неприятни миризми може да влоши гаденето.
Джинджифил
Смята се, че този лютив корен има свойството да помага при прилошаване по време на път. Можем да го открием и под формата на таблетки, а също и просто да го дъвчем в суров вариант.
Акупресура
За разлика от акупунктурата, акупресурата не използва фини игли. Вместо това същите точки на тялото се стимулират чрез натиск с пръсти.
Според някои проучвания акупресурата може да помогне за намаляване на симптомите на морска болест по същия начин, както и акупунктурата, пише Medical News Today, цшитиран от lifestyle.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: