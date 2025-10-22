Начинът, по който носим и как да се грижим за обувките си в дъждовно време, след като се намокрят, ще окаже огромно влияние върху това колко дълго ще издържат и как ще изглеждат.Поддържането на обувките в дъждовно време включва както превантивна грижа за защита от влага, така и правилна реактивна грижа, ако се намокрят.Водоустойчиви обувкиПреди дъждовния сезон или първото носене, нанесете висококачествен водоустойчив спрей, восък или крем, подходящ за материала на вашите обувки (кожа, грижа за велур, плат и други). Нанасяйте това третиране отново на всеки няколко седмици или при необходимост, особено при честа употреба.Винаги, когато е възможно, носете обувки, изработени от естествено водоустойчиви материали като гума или обработена пълнозърнеста кожа. Избягвайте деликатни материали като велур и набук при силен дъжд, тъй като те лесно се цапат.Използвайте защитни аксесоариЗа ценни или официални обувки носете чифт гумени галоши за многократна употреба, за да осигурите пълна защита по време на проливни дъждове.Ако обувките ви имат гладки кожени подметки, помислете за добавяне на гумени протектори за подметки, за да подобрите сцеплението върху хлъзгави повърхности.Сменяйте обувките сиИзбягвайте да носите един и същ чифт обувки два дни подред. Това им позволява да се проветрят напълно и предотвратява натрупването на влага, което може да доведе до миризми и разграждане на материала.Почистете веднагаВеднага щом събуете мокрите или кални обувки, избършете повърхностните замърсявания или излишната влага с мека кърпа или четка. За кал, първо я оставете да изсъхне, след което я изчеткайте внимателно.Извадете стелките и връзкитеИзвадете стелките и разхлабете връзките, за да могат обувките да се отворят и да изсъхнат добре отвътре. Можете да изперете стелките и връзките отделно с мек сапун и вода.Напълнете с вестникВеднага напълнете вътрешността на обувките със смачкани топчета вестник или обикновени хартиени кърпи, за да абсорбират влагата и да помогнат на обувките да запазят формата си. Сменяйте влажната хартия на всеки няколко часа, докато обувките останат само влажни.Изсушете на въздух по естествен пътПоставете обувките в добре проветриво помещение при стайна температура. Поставете ги така, че въздухът да може да циркулира вътре, например настрани или облегнати на стена.Никога не поставяйте обувките си след дъжд близо до радиатор, камина, фурна и не използвайте сешоар на висока степен, пише ezine.bg. Прекомерната топлина може да доведе до напукване, свиване на кожата или отслабване на лепилата на обувките и деформация на материала.Поддържане на кожатаСлед като кожените обувки изсъхнат напълно, нанесете балсам или крем за кожа, за да възстановите естествените масла, загубени поради излагане на вода, и да предотвратите напукване.Справяне с петна от солАко върху кожата се появят бели петна от сол, избършете засегнатата област със смес от три части вода и една част бял оцет, след което оставете да изсъхне на въздух и обработете с балсам.Съхранявайте напълно сухи обувки на хладно и сухо място, за предпочитане с помощта на калъпи за обувки, за да запазите формата им. Избягвайте да съхранявате влажни обувки в затворена найлонова торбичка или влажна зона, тъй като това насърчава растежа на мухъл.