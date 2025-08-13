Как действат антибиотиците и за какво да внимаваме?

© Как действат антибиотиците и защо е важно да се използват отговорно, обяснява д-р Ирена Митич, специалист по микробиология и паразитология.



Антибиотиците са вещества, които убиват микроорганизми или предотвратяват тяхното размножаване в жив организъм.



Как действат антибиотиците върху бактериите?



Те действат бактерицидно, т.е. елиминират целевата бактериална клетка или инхибират по-нататъшния ѝ растеж и размножаване, т.е. бактериостатично.



Какви са механизмите на действие на антибактериалните лекарства?



Инхибиране на синтеза на бактериална клетъчна стена,Инхибиране на функцията на цитоплазмената мембрана,Инхибиране на протеиновия синтез,Инхибиране на синтеза на нуклеинови киселини,Инхибиране на метаболизма на фолат.



Какви са механизмите на резистентност?



Ензимно разрушаване или инактивиране на лекарството,Модификация на целевия ензим,Промяна на пропускливостта на клетъчните мембрани,Промяна в структурата на рибозомите,Промяна в метаболитния път.



Какво е вродена резистентност?



Вродената резистентност на бактериите се обуславя от липсата на целева структура за лекарството.



Кой е отговорен за бързото развитие на резистентност?



Плазмидите и транспозоните са отговорни за бързото развитие на лекарствена резистентност, както и за прехвърлянето на резистентност между различните щамове на бактерии.



Какво е антибиограма?



Антибиограмата е резултат от изследване на чувствителността на бактериите към антибактериални лекарства.



Антибиограмно изследване на чувствителността на бактериите към подходящи антибиотици с цел установяване кой антибиотик ще доведе до излекуване, както и откриване на резистентност, която изолираният причинител притежава. По този начин предотвратяваме неправилната употреба на антибиотици.



Резултатите, получени чрез дифузионния метод, са обозначени с:



S: чувствителен щам



I: средно чувствителен щам



R: устойчив – устойчив щам



Какво позволява появата и разпространението на резистентност?



Антимикробната резистентност (АМР) е естествен процес, при който генетичният материал се променя.



Чувствителните микроорганизми могат да станат резистентни чрез мутация на собствения си материал или чрез включване на гени, произхождащи от други микроорганизми, които определят резистентността.



Какво причинява антимикробна резистентност?



Злоупотребата или прекомерната употреба на антимикробни средства ускорява този процес.



Например:



Приемане на антибиотици за вирусни инфекции като настинки или грип,Употребата на антибиотици като стимулатори на растежа при животни, използвани за консумация от човека,Или когато се дава на здрави животни като профилактика.



Как да се предотврати появата и разпространението на резистентност към антибиотици?



Антимикробната резистентност е във фокуса на интереса на Световната здравна организация, Центъра за контрол и превенция на заболяванията и националните здравни и селскостопански институции, с цел повишаване на осведомеността относно значението на рационалната и отговорна употреба на антибиотици и запазването на тяхната ефективност.



В първичната здравна помощ 80-90% от всички антибиотици се използват за респираторни инфекции, които най-често са с вирусна етиология.



Как е правилно да се действа при диагностика?



Преди всичко е необходимо да се определи дали инфекцията е с бактериална етиология, за да можем да изберем правилния антибиотик и да гарантираме рационалността и ефективността на терапията.



В случаите, когато поради тежестта на заболяването не е възможно да се изчакат резултатите от антибиограмата или вземането на проби не е възможно, лекарят предписва антибиотик въз основа на тежестта на клиничната картина на заболяването и познаването на най-честите причини за заболяването.



Какво е необходимо да се направи от микробиологичната диагностика?



Извършва се микробиологична диагностика на биологични материали от мястото на инфекцията.



Пробите се засяват върху специализирани хранителни среди, за да се получи бактериална култура, от която допълнително се идентифицира изолираният вид бактерии и се изготвя антибиограма.